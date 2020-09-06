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06.09.2020 17:19
Рубрика: Общество

В Челябинской области восстановили найденный в пруду памятник Сталину

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
В городе Куса Челябинской области состоялось открытие отреставрированного памятника "отцу народов", обломки которого более 60 лет пролежали на дне городского пруда. Так и не договорившись с властями, активисты местной ячейки "Сути времени" весьма своеобразно вернули его городу, установив на территории частного домовладения.
Фото: Пресс-служба общественного движения "Суть времени" Фото: Пресс-служба общественного движения "Суть времени"
Фото: Пресс-служба общественного движения "Суть времени"

Понятно, что об участии в церемонии официальных лиц и речи идти не могло. Даже адрес, по которому должен был восстать генералиссимус, общественники до последнего дня держали в секрете. А саму установку монумента, приуроченную к дате окончания Великой Отечественной войны, на всякий случай перенесли на выходной день 6 сентября.

Фото: Пресс-служба правительства Самарской области
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- После обнаружения обломков памятника мы провели в городе социологический опрос, и 72 процента опрошенных высказались за его восстановление в городе. Однако власти к мнению народа, как водится, не прислушались, - объяснил секретность активист "Сути времени" Станислав Стафеев. - Из разговора с новым главой я понял, что он продолжает придерживаться курса своего предшественника и установку монумента Сталину не приветствует.

Как уже сообщала "РГ", полутораметровая скульптура Сталина буквально восстала из небытия два года назад, когда власти опустили уровень пруда для ремонта плотины. Фрагмент бетонного изваяния показался из ила и начал из-под насупленных бровей строго оглядывать окрестности. Хорошо сохранилось лицо, лацканы на шинели и знаменитый мундир генералиссимуса. Таким его и сфотографировал местный фотограф Андрей Парфенов, поспешивший сообщить о своей находке в музей.

Сотрудники музея провели комиссионное обследование фрагментов и приняли решение об их изъятии, однако в дело вмешались общественники, решившие во что бы то ни стало вернуть монумент горожанам. Обломки "исчезли". А власти, уже сообщившие о сенсационной находке на официальном сайте района, по всей видимости, почувствовали себя обворованными. Как удалось выяснить "РГ", с тех пор к консенсусу о дальнейшей судьбе памятника вождю в городе так и не пришли.

- Я с большим пиететом отношусь к движению "Суть времени" и его лидеру Кургиняну, но его местные активисты явно заигрались, - посетовал глава Кусы Валерий Васенев. - За разрешением на установку памятника они ни к нам, ни к районным властям не обращались. И как теперь собираются его оформить, не понимаю. Пока же речь можно вести лишь о "садовой скульптуре", которую частное лицо установило для украшения пейзажа на своем участке.

Такого же мнения и директор музейно-краеведческого центра Кусы Наталья Ростовцева.

- Памятник Сталину стоял в горсаду на берегу пруда и впоследствии был уничтожен во время развенчания культа личности, - рассказывает Наталья Михайловна. - Именно в этом ключе его и следует экспонировать, рассказывая об истории нашего города. И уж никак не возвращать эту "неоднозначную фигуру" на улицы!

Фото: Иван Шагин/РИА Новости
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Кроме всего прочего, реставрация Сталина возложила бы дополнительные расходы на бюджет. А из 16 охраняемых объектов района, по словам Ростовцевой, в этом году удалось обновить только мемориал павшим в Великой Отечественной войне.

Активисты "Сути времени" и приехавшие на открытие монумента ветераны СОБРа так не считают. По словам Стафеева, восстановление монумента обошлось в 100 тысяч рублей. Реставрацией занимались сами, следуя рекомендациям знакомого скульптора. Что из этого вышло - теперь судить общественности.

А в планах - собрать подписи под обращением к главе района и директору завода ТТК (завод точных технических камней - Ред.) с просьбой перенести монумент к его проходной. Предприятие эвакуировали в Кусу в годы войны, и монумент генералиссимусу, по мнению активистов, смотрелся бы там весьма органично.

В регионах Общество История Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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