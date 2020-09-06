Стало известно, кто сыграет Джека Ричера в новом сериале Amazon

Главную роль в предстоящем сериале Amazon "Джек Ричер" получит Алан Ричсон, сообщает Deadline. О готовящемся проекте стало известно ещё в 2018 году, однако с тех пор никаких новостей о его актерском составе и сюжете не поступало.

Сериал основан на серии книг Ли Чайлда об отставном военном и детективе Джеке Ричере. На сегодняшний день известно лишь, что в основу первого сезона сериала будет положен первый роман о Ричере "После смерти".

Сам Ричсон наиболее известен ролью Аквамена в сериале "Тайны Смолвиля" и Тэда Касла в "Реальных пацанах". В настоящее время актер исполняет главную роль в сериале DC Universe "Титаны".

Исполнительным продюсером и по совместительству сценаристом сериала, за производство которого займутся Amazon Studios, Skydance Television и Paramount Television Studios, выступит Ник Сантора ("Скорпион", "Побег", "Обмани меня").

"Ли Чайлд создал невероятного персонажа и мир", - заявил ранее Сантора, добавив, что "цель каждого писателя, продюсера, актера, исполнительного директора и члена команды будет заключаться в том, чтобы поймать суть книг мистера Чайлда - и, к счастью, Ли был и будет рядом, чтобы направлять нас. Он - пульс Ричера, так что Ричер в надежных руках".

В число исполнительных продюсеров также вошли сам писатель Ли Чайлд, Дон Грейнджер, Скотт Салливан, Кристофер Маккуорри (который, кстати, снял первую часть дилогии о Джеке Ричере), Дэвид Эллисон, Дана Голдберг, Марси Росс и Кэролин Харрис.

Ранее роль детектива сыграл Том Круз - в фильме "Джек Ричер" и сиквеле "Джек Ричер: никогда не возвращайся".