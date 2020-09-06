Топ-10 крутых, мощных и недорогих машин

Предложение заменить транспортный налог повышенными акцизами на топливо появляется практически каждый год. Логика в этом предложении безусловно есть: чем больше ты ездишь на более прожорливой машине, тем больше ты платишь.

Сейчас, в принципе, схема похожая: транспортный налог привязан к мощности мотора, а потому чем мощнее (читай, чем круче и дороже) авто, тем отчисления больше, правда уже вне зависимости от того, ездит машина или стоит в гараже.

Нестыковка в логике налога ровно одна - он не учитывает старение и потерю стоимости автомобиля. Проще говоря, на 20-летнюю машину с мощным мотором налог такой же, как на новую, притом, что разница в цене у них десятикратная. А что, если бы налог все-таки отменили? Мы отобрали десяток крутых предложений по цене нового "Соляриса".

Напомним, что транспортный налог градируется в зависимости от мощности, где предельным показателем является 249 лошадиных сил. За подобный двигатель будет установлена ставка в 75 рублей с силы или 18 675 рублей в год. В принципе, еще терпимо. А вот если двигатель выдает больше "лошадок", готовьтесь платить уже 150 рублей за каждого "жеребца". То есть, за мотор мощностью 300 л.с. придется отдать уже 45 000 рублей, не считая того, что такой двигатель и по расходу топлива будет, конечно, сильно прожорливее. То есть, двойной удар по кошельку, при том, что стоимость самой машины и ее обслуживания может быть вполне по карману рядовому автомобилисту.

Разве подобное возможно? Как оказалось, да, но только для автопроизводителей одной единственной страны - Америки. В Европе или Японии мощный двигатель под капотом - действительно удел в основном премиальных автомобилей, которые и с возрастом не особо дешевеют. А вот в США экономическое развитие вышло таким, что мощность и расход топлива, не считая кризисных лет, почти никак не влияли на бюджет обывателя. А потому моторы V6 и V8 настолько привычное явление, что повсеместно распространены даже на "народных" моделях, которые в определенный период времени в большом количестве попадали и в нашу страну. Итак.

Ford Explorer IV\ Jeep Grand Cherokee III\IV

Фото: Пресс-служба Ford.

Два американских внедорожника хорошо известных и, можно сказать, любимых по сей день. Главное достоинство обоих - официальные продажи в России практически весь период современной истории, так что выбор предложений по разным ценам на рынке очень солидный.

Больше прельщает именно Ford, поскольку в четвертом поколении автомобиль еще был полноценным рамным внедорожником, а цены на эту генерацию успели упасть до уровня подержанной "Лады Гранты". Экземпляры 2007-2009 года выпуска, то есть нестарые, сегодня продаются по 500-650 тыс.рублей, правда с поправкой на пробег "хорошо за 200 тыс.км". Но для типичного рамного вездехода, тем более, с не самыми дорогими запчастями, это далеко не предел.

Главный же камень преткновения - V-образная "восьмерка" 4.6 серии Triton мощностью 295 лошадиных сил и ежегодными отчислениями в 44 250 рублей.

Фото: Пресс-служба Jeep.

Jeep Grand Cherokee в нашей стране считается более престижным автомобилем, одной ногой стоящим в премиум-классе, что вносит поправки как в стоимость самого внедорожника, так и в его обслуживание.

Однако экземпляры III и даже IV поколения без проблем попадают в ценовую категорию "до миллиона" (третье так и вовсе продается по 500-600 тыс.рублей), так что выбрать можно даже вполне ухоженный экземпляр, правда не забыть учесть транспортный налог.

А все потому, что у "Гранда" ни один новый бензиновый двигатель не вписывается в льготные ставки. Даже обновленный V6 3.6 имеет на борту 286 л.с., а V8 5.7 и вовсе хвастает 326 "конями". Так что надо готовить от 42 900 до 48 900 рублей ежегодно.

Единственная радость: оба американских внедорожника имели и, так сказать, бюджетные версии. У Ford это V6 4.0 на 210 лошадей, а у Jeep - старый бензиновый мотор 3.7 на те же 210 л.с. или 3.0-литровый дизель на 218 л.с.

Chevrolet Tahoe\Trail Blazer

Фото: Пресс-служба Chevrolet.

Еще одна легендарная американская марка возила и возит в Россию свои исконные модели, а потому их выбор и на вторичном рынке неплохой. Конечно же, речь, в первую очередь, идет о звезде почти всех голливудских боевиков - исполине Tahoe.

Разброс цен колоссальный: экземпляры первого поколения середины 90-х годов прошлого века продаются сегодня по 250-300 тыс. рублей. За 500-700 тыс. рублей вполне реально найти машину второго поколения. Ну а от 850 тыс. рублей можно смело смотреть уже третье поколение.

Беда в том, что на Tahoe вообще никогда не ставился никакой двигатель, кроме V8. Причем даже машины первой генерации имеют в распоряжении 258 лошадиных сил. Ну а более молодые - от 273 до 324 "лошадок". То есть, даже за машину стоимостью 250 000 рублей каждый год придется отчислять минимум 38 700 рублей налога.

Фото: Пресс-служба Chevrolet.

Еще обиднее, что в модельном ряду Chevrolet был крайне удачный "младший брат" Tahoe - внедорожник TrailBlazer первого поколения, который сегодня продается в диапазоне 400-600 рублей за вполне приличные образцы 2008-2009 годов. Так даже его мотор V6 4.2 выдает антиналоговые 295 лошадиных сил или 44 250 рублей выплат.

Hummer H2\H3

Фото: Пресс-служба Hummer.

Продолжает список легенд знаменитый "Хаммер", а вернее его уже гражданско-маркетинговая реинкарнация, которая к армии отношения не имела. Сверхбрутальный H2 был создан по мотивам военного предка с полным набором всех комфортабельных благ. Внедорожник даже успел попасть на отверточную сборку в Калининград и пользовался заслуженным успехом у "правильных пацанов".

Несмотря на переваливший за 15 лет возраст, Hummer H2 держится в цене. Экземпляры первых лет выпуска не найти дешевле 700 тыс. рублей, ну а основная масса предложений начинается от миллиона. На этом фоне, в принципе, транспортный налог уже не так страшен: за V8 объемом 6.0 или 6.2 литра нужно будет платить от 47 250 до 61 350 рублей, что очевидно, гораздо меньше расхода топлива подобного "убийцы бензина".

За тот же миллион можно глянуть и "бэйби Хаммер", а именно модель H3, которая будет свежее и ухоженнее. Правда от транспортного налога это спасет только в случае выбора базовой версии - с 3.7-литровым двигателем на 245 "лошадей". А вот комплектации получше шли с 5.3-литровым V8 мощностью 300 "лошадок" (45 000 рублей налога).

Ford F-150\Dodge Ram

Фото: Пресс-служба Ford.

Говоря об американских автомобилях, конечно же, нельзя обойтись без пикапов. Не тех дизельных японских аналогах, которые продавались в Европе и России, а о полноценных full-size траках, на которых в Америке ездит полстраны. Как ни странно, в России их количество, конечно, невелико, но встречается регулярно и иногда по вполне адекватным ценам, хотя и не всегда в достойном состоянии.

Главная модель тут - конечно же, Ford F-150. Пикап встречается на рынке в основном в X, XI и XII поколении. Дешевле миллиона обычно машины с вопросами, так что на покупку приличного образца придется добавлять, но, опять же, если не смущает мощность двигателей фордовской серии Triton. Самый слабый из них чуть-чуть не вписался в ставку и выдавал 252 лошадиные силы, а основной силовой установкой был 5.4-литровый агрегат на 310 "лошадей". Ну а у F-150 XII поколения даже в V6 выдавал уже 365 сил. И это не считая монстра под названием Raptor с 411-сильным двигателем.

Фото: Пресс-служба Dodge.

Главный конкурент Ford на рынке пикапов, конечно же, не отставал. На пикапах Dodge Ram двигатели слабее 300 лошадиных сил были только в прошлом веке. В нынешнем даже дизельные агрегаты выдают минимум 325 л.с., а самый слабый бензиновый мотор выдает 305, то есть 45 750 рублей налога. При этом главный транспорт техасских ковбоев сегодня вполне реально найти за 600-700 тысяч рублей.

Ford Mustang\Chevrolet Camaro

Фото: Пресс-служба Ford.

Ну и конечно же, не обойтись без масл-каров, главной концепцией создания которых была установка мощных моторов под капот доступных моделей. В России у моделей маркетинг, само собой, свой - тут купе конкурируют с немецкими премиум-марками, а потому и ценообразование иное. Стоимостной старт на Mustang V - все тот же "миллион с хвостом" за спорткары середины 2000-х годов. И все та же налоговая расплата за обладание городским шоу-стоппером. У Ford минимум 45 000 рублей за V8 4.6.

Chevrolet демократичнее: на рынке еще встречаются машины IV поколения второй половины 90-х от 400 тыс.рублей. В такие ставились моторы и поскромнее, однако если уж брать "Камаро", то, конечно, с V8, а это минимум 279 лошадиных сил.

Герой фильма "Трансформеры", Camaro V, как и "Мустанг", начинается в среднем от миллиона. А там под капотом даже V6 имеет минимум 312 лошадиных сил или 46 800 рублей ежегодных гос.отчислений.