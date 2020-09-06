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06.09.2020 14:05
Рубрика: В мире

В Афинах не верят в переброску турецких танков к границе с Грецией

Текст: Александр Гасюк

В правительстве Греции считают пропагандой сообщения СМИ о переброске Турцией танков к сухопутному участку греко-турецкой границы. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил официальный представитель греческого кабинета министров Стелиос Петсас.

Фото: Reuters
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Напомним, что ранее в СМИ появились сообщения о передислокации в провинцию Эдрин (граничит с греческим регионом Эврос в Западной Фракии) 40 турецких танков. По данным информагентства IHA ("Ихлас"), бронетехника перебрасывается по железной дороге из района Хатай на границе с Сирией. Данные сведения подтвердила турецкая газета Cumhuriyet.

Известно, что проходящая между Грецией и Турцией линия границы в Западной Фракии серьезно укреплена на греческой территории. По данным СМИ, там дислоцированы значительные силы вооруженных сил Греции и развернуты минные поля.

Напомним, что в августе греко-турецкие отношения резко обострились из-за территориального спора в Восточном Средиземноморье. Турция, приступив к началу сейсмических исследований в районе греческого острова Кастелоризо в целях последующей добычи здесь углеводородов, грубо нарушает суверенитет Греции и нормы международного права, заявили в Афинах.

После обмена прямыми военными угрозами обе стороны приступили к проведению учений ВВС и ВМС в регионе. Греция также привела свои вооруженные силы в повышенную боевую готовность и приступила к разработке санкций ЕС против Анкары.

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