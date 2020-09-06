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06.09.2020 04:53
Рубрика: Власть

В России завершили работу над планом восстановления экономики

В России завершена работа над планом восстановления экономики страны. Его рассчитывают утвердить одновременно с прогнозом социально-экономического развития.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Кабмин направил Путину обновленный план восстановления экономики

"План восстановления экономики требует синхронизации с прогнозом. Он до сих пор не утвержден, поскольку работа над прогнозом соцразвития еще продолжается", - со ссылкой на первого вице-премьера Андрея Белоусова пишет ТАСС.

Президент России распорядился запустить национальный план восстановления экономики страны. Напомним, первоначальный документ Владимиру Путину был представлен премьер-министром Михаилом Мишустиным в начале июня. Он был принят за основу, после чего началась его доработка. В проект документа вошли меры, предложенные обеими палатами парламента, Общественной палатой, Торгово-промышленной палатой, ключевыми объединениями предпринимателей, а также Общероссийским народным фронтом. Учли и инициативы представителей научного сообщества.

Ключевая задача всех мероприятий нацплана по восстановлению экономики - не просто вернуть ситуацию на докризисный уровень, а перейти к росту по всем основным показателям.

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