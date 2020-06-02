Президент Владимир Путин обсудил с премьер-министром Михаилом Мишустиным общенациональный план восстановления экономики после пандемии коронавируса. Его реализация должна начаться с июля, план рассчитан на два года, в нем три этапа и 500 мероприятий, конечная цель которых - не просто вернуть ситуацию на докризисный уровень, а перейти к росту по всем основным показателям. Цена вопроса - пять триллионов рублей.

Еще в конце апреля было решено, что правительство начнет подготовку плана действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики. Глава государства получил документ накануне, обсудил по телефону с премьер-министром, но решил поговорить и в формате видеоконференции.

Стратегическая задача плана - не только стабилизировать ситуацию, но, самое главное, поддержать граждан, предприятия, бизнес на этапе выхода, подчеркнул Владимир Путин. Добиться долгосрочных структурных изменений в экономике, качественно новой динамики в достижении ключевых целей национального развития - а это прежде всего благополучие граждан.

Принципиально важно и решить сегодняшние острые проблемы, и обеспечить уверенное движение вперед на долгосрочную перспективу, учитывая, что эпидемия серьезно повлияла на все сферы, продолжил президент. "Динамика изменений в мире нарастает, и, чтобы отвечать на такие вызовы, нам нужно действовать профессионально, выверенно и результативно", - сказал глава государства. Именно так и удается действовать по борьбе с коронавирусом, оценил президент и поблагодарил и медиков, и правительство.

Основная цель плана - преодолеть спад, вызванный эпидемией, и выйти на устойчивые темпы роста ВВП, что позволит стабильно увеличивать реальные доходы граждан, сообщил Михаил Мишустин. В документе прописан целый комплекс мер по разным направлениям - это усиление инвестиционной активности, использование цифровых технологий, повышение уровня образования, быстрое строительство жилья и ряд других. К концу периода восстановления страна выйдет на устойчивый долгосрочный рост экономики, превышающий докризисный уровень, а реальные доходы населения должны стабильно расти.

По поручениям президента уже принят ряд неотложных антикризисных мер, напомнил Мишустин. Прежде всего это поддержание доходов граждан, семей с детьми, отсрочки по налогам, мораторий на проверки, льготные кредиты. Началась реализация спецпрограмм поддержки наиболее пострадавших отраслей. Все это позволило частично компенсировать снижение доходов и замедлить рост безработицы. Кстати, по словам премьер-министра, план предполагает активную политику в сфере занятости.

В плане три этапа. Задача первого этапа - до конца третьего квартала стабилизировать ситуацию и не допустить дальнейшего падения доходов граждан. Второй этап рассчитан до второго квартала 2021 года. "Сделаем все необходимое, чтобы завершить процесс восстановления экономики, снизить уровень безработицы, обеспечить рост доходов граждан до уровня, который будет сопоставим с уровнем прошлого года", - заверил Мишустин. И наконец, третий этап - третий-четвертый кварталы 2021 года - выход на траекторию устойчивого долгосрочного экономического роста, сокращение бедности и увеличение количества граждан с доходами выше прожиточного минимума. "Сделаем также все возможное, чтобы численность занятых в малом и среднем бизнесе достигла докризисного уровня", - сказал премьер-министр.

В документе 500 мероприятий, стоимость реализации - примерно пять триллионов рублей за два года. Глава правительства также заявил, что нацпроекты требуют корректировки и в ближайшие полтора месяца предложения будут внесены. "В случае вашего одобрения мы будем готовы начать следующий бюджетный цикл уже с актуализированными показателями", - сказал Мишустин.

Основная цель плана - преодолеть спад, вызванный эпидемией, и выйти на устойчивые темпы роста ВВП, что позволит стабильно увеличивать реальные доходы граждан

Президент отметил, что в ходе подготовки документа постоянно был в контакте с премьер-министром. И правительство, и ведомства провели серьезную работу, сформировали базу, оценил он. "Представленный документ можно взять за основу", - заметил Путин. Глава государства попросил во второй половине июня окончательно определиться с параметрами плана действий и с начала июля приступить к реализации. "Экстраординарная ситуация, связанная с эпидемией, оказала серьезное влияние на реализацию нацпроектов", - согласился с премьером президент и попросил подготовить предложения по их уточнению. Всю эту работу нужно провести максимально оперативно, заключил он.