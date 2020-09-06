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06.09.2020 08:05
Рубрика: Видео

Видео: у начинающих стритрейсеров на ходу взорвался и вспыхнул мотор

Текст: Вадим Давыденко

Сочувствие к юным стритрейсерам вперемежку со снисходительной насмешкой - вот что испытает каждый владелец старенького "Москвича" или "Запорожца" при просмотре этого видео. Как можно было так бездумно газовать, если слышишь, что двигатель тревожно дребезжит и вообще ведет себя так подозрительно?

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Судя по всему, план был такой: включить камеру на запись и давить на педаль газа до тех пор, пока мелькающий по обе стороны дороги пейзаж не сольется в непрерывную пеструю ленту, а стрелка спидометра не ляжет в предельную правую позицию.

Что под капотом пошло не так, почему он с легким хлопком взорвался и загорелся - расскажут в автомастерской, если, конечно, юным гонщикам удалось погасить пламя и как-то отбуксировать останки изувеченного взрывом железного коня. Но чем закончилась эта история, узнать из видео, увы, не удалось.

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#видео #авто