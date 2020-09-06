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06.09.2020 23:34
Рубрика: Власть

Его укол - другим наука

Высшие чиновники сделали прививку от ковида, но дело это добровольное
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Федеральный выпуск № 199(8253)
Глава минобороны, генерал армии Сергей Шойгу сделал прививку от коронавируса отечественной вакциной. Ведомство даже распространило видеозапись самой процедуры.
Сергей Шойгу привился российской вакциной от коронавируса "Спутник V". Фото: РИА Новости Сергей Шойгу привился российской вакциной от коронавируса "Спутник V". Фото: РИА Новости
Сергей Шойгу привился российской вакциной от коронавируса "Спутник V". Фото: РИА Новости

На кадрах - все, как при обычной вакцинации от гриппа. Процесс обычный, но событие - эпохальное. Российский НИЦ имени Гамалеи первым в мире создал и зарегистрировал вакцину от "короны". Первые результаты тестирования "Спутник V" уже опубликовал самый авторитетный медицинский журнал The Lancet. А это высшая степень признания в сообществе. Одним из первых в России вакцинацию от COVID-19 прошел Сергей Шойгу. В дальнейшем вакцина будет поступать в армию, в первую очередь поставки будут рассчитаны на тех, кто работает с личным составом, - на командиров и военных врачей. Естественно, все на добровольной основе.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Минздрав прокомментировал публикацию Lancet о российской вакцине

Мэр Москвы Сергей Собянин, возглавляющий рабочую группу Госсовета по борьбе с COVID-19, также привился от "короны" - об этом он доложил президенту Владимиру Путину. "Иначе мне было бы сложно агитировать за российскую вакцину, - признался он. - Ведь даже сегодня, по опросам, около половины россиян вообще сомневаются, доработана ли вакцина". Официальные бюллетени о состоянии привившихся не публикуются, однако, судя по активности главы столицы, испытания проходят нормально. В минувшие выходные Сергей Собянин осмотрел отреставрированный Северный речной вокзал, принял участие в праздничном приеме в "Зарядье" по случаю Дня города, оценил новый поезд метро "Москва-2020". По данным источников РБК, прививки от "короны" также сделали двое заместителей Собянина, однако "РГ" пока не удалось получить официального подтверждения этой информации.

В то же время глава минпромторга Денис Мантуров в интервью программе "Поздняков" на "НТВ" также рассказал, что привился от коронавируса. С тех пор прошло уже более двух недель. В первый день после вакцинации, как признался министр, у него немного поднялась температура. Затем немного "почувствовал затылок". Однако в целом никаких побочных эффектов министр не отметил. Также открыто о вакцинации своего лидера Владимира Жириновского заявили в ЛДПР.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Испытания вакцины от COVID-19 продлятся до конца 2022 года

В Москве пострегистрационное тестирование новой вакцины должно начаться на этой неделе. Испытания займут от двух до шести месяцев. Промышленное производство должно начаться в конце этого года или в начале следующего. Отдельные партии вакцины могут поступить в Москву в течение 2020-го. Они, по оценкам Собянина, будут предназначены для групп риска: работников социальной, торговой сферы и всех отраслей, подразумевающих тесное взаимодействие с людьми.

Кстати

Вакцинация работников школ пройдет в добровольном порядке. Например, от учителей не будут требовать пройти вакцинацию от коронавируса. Об этом заявил первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко. А школьников не заставят сдать тесты на COVID-19.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Минобороны Москва Мэр Москвы Правительство Минпромторг Партии ЛДПР Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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