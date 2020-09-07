Автовладелец два года добивался через суды выплаты по поддельному полису

Два года автовладелец пытался получить весьма крупную выплату от страховой компании по поддельному полису. И ему бы это в итоге удалось, если бы дело не дошло до Верховного суда, который и поставил в этой истории жирную точку. Нельзя утверждать, что сам автовладелец - мошенник. Вполне возможно, что он стал жертвой аферистов.

Итак, марте 2018 года некто Иван К. наехал, управляя своим автомобилем, на препятствие, в результате чего машина пострадала, - сообщает Агентство страховых новостей. Он обратился в страховую компанию за выплатой по каско. Предоставил копию договора, а также копию квитанции об оплате страховки.

Страховка была не из дешевых. Согласно квитанции за нее было заплачено 391 тысяча рублей, но при этом и сумма покрытия составляла 3,5 миллиона рублей.

Однако страховщик в выплате отказал, завив, что договор с этим автовладельцем не заключался. Тогда Иван К. обратился в суд. И требовал он от страховщика немало - более 2 миллионов рублей.

Страховщик же обратился в суд со встречным иском, указав, что им не заключался договор каско с этим автовладельцем, копия договора - поддельная, а бланк квитанции об уплате страховой премии был похищен. Причем с заявлением о краже бланка страховая компания обращалась еще в ноябре 2016 года. По этому факту было возбуждено уголовное дело.

Однако суд первой инстанции все эти доводы проигнорировал, признал договор заключенным и обязал компанию выплатить Ивану К. с учетом штрафа и неустоек почти 3 миллиона рублей. Апелляционная инстанция оставила это решение без изменения. Но с ним не согласился Верховный суд, куда пожаловался страховщик.

По данным страховщика, по полису, якобы копию которого представил истец, заключен совсем другой договор каско и с другим лицом. В этой ситуации, как поясняет Верховный суд, истцу надлежало предъявить подлинник полиса, чтобы доказать наличие договорных отношений. Но он этого не сделал, а суды у него этого не требовали.

Выводы апелляционного суда на основании копии документа - не законны, постановил ВС.

По факту хищения бланков квитанций за полтора года до обращения Ивана К. к страховщику было возбуждено уголовное дело. Суды должны были по аналогии применить разъяснения Пленума ВС о том, что в случае хищения бланков полисов страховщик освобождается от выплаты возмещения, если до даты наступления страхового случая он обратился с заявлением о хищении бланков. Судами это сделано не было.

Дело было направлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию, и та отказала в иске Ивану К. и удовлетворила жалобу страховщика.

Подделка страховки каско у мошенников не так распространена, как ОСАГО. По данным Российского союза автостраховщиков во втором квартале этого года ни один страховщик не заявил в органы о подделке каско. Тогда как по поддельным полисам ОСАГО направлено 26 заявлений. В первом квартале был заявлен всего один случай по каско. В среднем в год по факту выявления поддельных бланков по каско страховщики подают от 5 до 10 заявлений.

Как рассказал заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов, скорее всего таких поддельных страховок больше. Просто при выявлении фальшивки страховщик не всегда обращается в полицию. Отказали в выплате и забыли.

В среднем в год страховщики подают от 5 до 10 заявлений о поддельных бланках по каско. Но они не всегда обращаются в полицию. Отказали в выплате и забыли

Подделка полиса ОСАГО гораздо популярнее. Ведь ОСАГО дает право на эксплуатацию автомобиля. Без него ездить нельзя. А без полиса каско можно.

Как не попасть на удочку мошенников и не купить полис, которого нет?

Главный способ защиты - не оформлять страховку у непроверенных агентов. Лучше всего обратиться непосредственно в офис страховой компании. Можно заключить договор и через интернет. Но для этого лучше воспользоваться либо официальными сайтами страховых компаний, либо известными маркетплейсами.

Проверить бланк полиса ОСАГО можно на сайте РСА: какой страховой компании он отгружен, не числится ли в украденных. Сам договор так же быстро попадает в систему РСА. И о том, что он заключен, можно убедиться на сайте союза. А проверить полис каско можно только в "личном кабинете" на сайте той страховой компании, с которой заключили договор.