На самом деле в концовке напряженного стартового сета с испанцем Пабло Карреньо-Бустой было два опасных эпизода. Первый звоночек прозвенел, когда раздосадованный упущенным шансом (испанец сравнял счет 5:5) лидер мирового рейтинга пульнул мяч в боковую часть корта. Как ни странно, не получив за это никакого предупреждения от судьи на вышке. Кто знает, может, замечание арбитра изменило бы ход этой истории. Отдав свою подачу в следующем гейме, Джокович по пути к сетке для смены сторон достал из кармана запасной мяч и отбросил его ракеткой за спину. На этот раз без агрессии, скорее обреченно. Не глядя. Но совершенно неожиданно мяч попал точно в горло женщине-линейному судье. Она упала, закашлялась и несколько минут не могла подняться и восстановить нормальное дыхание.
Джокович, конечно, тут же бросился на помощь и принес лайнсвумэн свои извинения. Но в данном случае не получилось отделаться поцелуем в щеку, как это было в игровых моментах у нашего Марата Сафина, немного смутившего пожилую женщину-судью, или испанца Рафаэля Надаля, приободрившего подающую мячи девчонку. Во-первых, тут розыгрыш уже был закончен. И подобные ситуации прописаны в правилах: теннисист не имеет права отбрасывать мяч в сторону людей или оборудования.
И это правило работает на турнирах разного статуса. Например, в матче 1/8 финала Кубка Дэвиса-2017 против Великобритании канадец Денис Шаповалов подвел всю команду. Со злости он отправил мяч в безопасное "никуда", но попал прямо в глаз арбитру на вышке. Судью отправили в больницу, Шаповалова дисквалифицировали, сборной Канады дали штрафное очко. Еще один инцидент произошел в 2012 году в финале турнира ATP в Лондоне. Давид Налбандян из Аргентины с такой силой пнул рекламный щит, что тот разлетелся на куски. Один из фрагментов поранил линейного арбитра.
В случае с Джоковичем супервайзеры углядели в этом непреднамеренном ударе Новака повторное проявление агрессии на корте и дисквалифицировали серба. Он также будет лишен всех рейтинговых очков и призовых денег, заработанных на турнире. "Правила есть правила", - твердят все. Вроде не поспоришь. И все же не будем забывать, где разворачиваются события. На US Open почти безнаказанно спорить с судьей, угрожая тому завершением карьеры, может только афроамериканка, да еще и молодая мать Серена Уильямс.
- Вся эта ситуация опечалила меня, - написал Джокович в соцсетях. - Организаторы сказали мне, что с линейным судьей все в порядке, она чувствует себя хорошо. Мне жаль, что ей пришлось пережить этот стресс. Это не было намеренно. Что касается меня, то мне нужно извлечь уроки из произошедшего, чтобы стать лучше и как человек, и как игрок.
Для Джоковича это будет большим испытанием. Кадры, как он под дождем садится в машину и спешно покидает корты, нарочно не срежиссируешь. И хотя некоторые весьма аккуратно пытаются обратить внимание на гипертрофированную реакцию лайнсвумен, для большинства плохим парнем в этой истории навсегда останется Джокович. И ему, кстати, еще не раз припомнят отсутствие на официальной пресс-конференции. А Новак и без того комплексует, что находится в тени более популярных Рафы Надаля и всеобщего кумира Роджера Федерера.
Зато у US Open впервые с 2004 года будет абсолютно новый чемпион.
Борис Беккер, победитель шести турниров "Большого шлема":
- Он не хотел ударить в рефери, но он ударил по мячу, и таковы правила, - приводит слова Беккера Eurosport. - Самая большая звезда открытого чемпионата США покинула турнир, решение было трудным, но они сделали правильный выбор. Возможно, уход с корта в конце был самым тяжелым моментом в карьере Новака Джоковича. Он был в форме всей жизни, непобежденный в этом году, на пути к получению 18-го титула "Большого шлема". Ничего из этого больше нет, теперь он собирается домой.
Мартина Навратилова,18-кратная чемпионка "Больших шлемов":
- Невероятно, что только что произошло на корте US Open, - отреагировала Навратилова в "Твиттере". - Новака Джоковича дисквалифицировали из-за непреднамеренного, но глупого удара мячом в горло линейному арбитру. У судей не было другого выбора. Вот это да...