Из-за пустых трибун на Открытом чемпионате США было слишком тихо, говорили вы. Но вот уже в теннисном сообществе наперебой обсуждают ЧП на нью-йоркских кортах. Скандалом завершился матч четвертого круга US Open-2020 с участием первой ракетки мира, фаворита турнира и на тот момент единственного оставшегося в сетке чемпиона "Больших шлемов" Новака Джоковича, которого дисквалифицировали за неспортивное поведение.

От удара Новака Джоковича судья серьезно не пострадала. Хотя были и печальные случаи. Еще будучи юниором, швед Стефан Эдберг попал мячом в 60-летнего судью. Тот упал, ударился головой и скончался в больнице. Фото: REUTERS

На самом деле в концовке напряженного стартового сета с испанцем Пабло Карреньо-Бустой было два опасных эпизода. Первый звоночек прозвенел, когда раздосадованный упущенным шансом (испанец сравнял счет 5:5) лидер мирового рейтинга пульнул мяч в боковую часть корта. Как ни странно, не получив за это никакого предупреждения от судьи на вышке. Кто знает, может, замечание арбитра изменило бы ход этой истории. Отдав свою подачу в следующем гейме, Джокович по пути к сетке для смены сторон достал из кармана запасной мяч и отбросил его ракеткой за спину. На этот раз без агрессии, скорее обреченно. Не глядя. Но совершенно неожиданно мяч попал точно в горло женщине-линейному судье. Она упала, закашлялась и несколько минут не могла подняться и восстановить нормальное дыхание.

Джокович, конечно, тут же бросился на помощь и принес лайнсвумэн свои извинения. Но в данном случае не получилось отделаться поцелуем в щеку, как это было в игровых моментах у нашего Марата Сафина, немного смутившего пожилую женщину-судью, или испанца Рафаэля Надаля, приободрившего подающую мячи девчонку. Во-первых, тут розыгрыш уже был закончен. И подобные ситуации прописаны в правилах: теннисист не имеет права отбрасывать мяч в сторону людей или оборудования.

И это правило работает на турнирах разного статуса. Например, в матче 1/8 финала Кубка Дэвиса-2017 против Великобритании канадец Денис Шаповалов подвел всю команду. Со злости он отправил мяч в безопасное "никуда", но попал прямо в глаз арбитру на вышке. Судью отправили в больницу, Шаповалова дисквалифицировали, сборной Канады дали штрафное очко. Еще один инцидент произошел в 2012 году в финале турнира ATP в Лондоне. Давид Налбандян из Аргентины с такой силой пнул рекламный щит, что тот разлетелся на куски. Один из фрагментов поранил линейного арбитра.

Удивительно, как один удар может изменить ход всего турнира. Новак Джокович готовился выиграть свой 18-й "Шлем", но бесславно покидает Нью-Йорк

В случае с Джоковичем супервайзеры углядели в этом непреднамеренном ударе Новака повторное проявление агрессии на корте и дисквалифицировали серба. Он также будет лишен всех рейтинговых очков и призовых денег, заработанных на турнире. "Правила есть правила", - твердят все. Вроде не поспоришь. И все же не будем забывать, где разворачиваются события. На US Open почти безнаказанно спорить с судьей, угрожая тому завершением карьеры, может только афроамериканка, да еще и молодая мать Серена Уильямс.

- Вся эта ситуация опечалила меня, - написал Джокович в соцсетях. - Организаторы сказали мне, что с линейным судьей все в порядке, она чувствует себя хорошо. Мне жаль, что ей пришлось пережить этот стресс. Это не было намеренно. Что касается меня, то мне нужно извлечь уроки из произошедшего, чтобы стать лучше и как человек, и как игрок.

Для Джоковича это будет большим испытанием. Кадры, как он под дождем садится в машину и спешно покидает корты, нарочно не срежиссируешь. И хотя некоторые весьма аккуратно пытаются обратить внимание на гипертрофированную реакцию лайнсвумен, для большинства плохим парнем в этой истории навсегда останется Джокович. И ему, кстати, еще не раз припомнят отсутствие на официальной пресс-конференции. А Новак и без того комплексует, что находится в тени более популярных Рафы Надаля и всеобщего кумира Роджера Федерера.

Зато у US Open впервые с 2004 года будет абсолютно новый чемпион.

Прямая речь

Борис Беккер, победитель шести турниров "Большого шлема":

- Он не хотел ударить в рефери, но он ударил по мячу, и таковы правила, - приводит слова Беккера Eurosport. - Самая большая звезда открытого чемпионата США покинула турнир, решение было трудным, но они сделали правильный выбор. Возможно, уход с корта в конце был самым тяжелым моментом в карьере Новака Джоковича. Он был в форме всей жизни, непобежденный в этом году, на пути к получению 18-го титула "Большого шлема". Ничего из этого больше нет, теперь он собирается домой.

Мартина Навратилова,18-кратная чемпионка "Больших шлемов":

- Невероятно, что только что произошло на корте US Open, - отреагировала Навратилова в "Твиттере". - Новака Джоковича дисквалифицировали из-за непреднамеренного, но глупого удара мячом в горло линейному арбитру. У судей не было другого выбора. Вот это да...