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07.09.2020 01:25
Рубрика: Спорт

Организаторы US Open выступили с заявлением по ситуации с Джоковичем

Текст: Артур Нанян
Фото: REUTERS/Danielle Parhizkaran Фото: REUTERS/Danielle Parhizkaran
Фото: REUTERS/Danielle Parhizkaran

Организаторы Открытого чемпионата США по теннису (US Open) заявили, что из-за инцидента во вчерашнем матче турнира между Пабло-Карреньо Бустой и Новаком Джоковичем сербский игрок понесет наказание.

Фото: EPA
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Уступив гейм на своей подаче в концовке первого сета, Джокович ударил мячом в стенку корта, но попал в шею судье. Женщина упала и стала кашлять, словно задыхаясь, после чего ее увели с корта. Переговорив с Новаком, организаторы дисквалифицировали его.

"Из-за отстранения Джокович потеряет все рейтинговые очки, заработанные на соревновании, и будет оштрафован на призовые деньги, выигранные на US Open, в дополнение к штрафам, наложенным в отношении правонарушения", - говорится в заявлении. Джокович стал первым теннисистом в XXI веке, схлопотавшим дисквалификацию.

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