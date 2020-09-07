Организаторы US Open выступили с заявлением по ситуации с Джоковичем

Организаторы Открытого чемпионата США по теннису (US Open) заявили, что из-за инцидента во вчерашнем матче турнира между Пабло-Карреньо Бустой и Новаком Джоковичем сербский игрок понесет наказание.

Уступив гейм на своей подаче в концовке первого сета, Джокович ударил мячом в стенку корта, но попал в шею судье. Женщина упала и стала кашлять, словно задыхаясь, после чего ее увели с корта. Переговорив с Новаком, организаторы дисквалифицировали его.

"Из-за отстранения Джокович потеряет все рейтинговые очки, заработанные на соревновании, и будет оштрафован на призовые деньги, выигранные на US Open, в дополнение к штрафам, наложенным в отношении правонарушения", - говорится в заявлении. Джокович стал первым теннисистом в XXI веке, схлопотавшим дисквалификацию.