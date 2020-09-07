Минск подтвердил подготовку к переброске нефтепотоков из Литвы в РФ

Новости

В Ярославле почтили память погибшей команды "Локомотив" 18:09
В Анапе создали две особо охраняемые природные территории 18:09
В Петербурге изменят закон о "балконной амнистии" 18:06
В Генпрокуратуре РФ рассказали об ответе ФРГ на запрос по Навальному 17:58
В Москве задержан таксист-отравитель 17:50
Патриарх Кирилл пожелал духовных сил новому экзарху Беларуси 17:44
"Бабье лето" придет в Москву после похолодания 17:32
Алексей Навальный вышел из комы 17:29
В Минске перенесены сроки въезда для гостей и участников ЧМ по хоккею 17:22
Премьера "Пер Гюнта" украсит афишу Большого театра Беларуси 16:59
Глава ДНР отложил операцию по уничтожению укреплений ВСУ 16:45
Умер актер Сергей Колтаков 16:29
Вышел русскоязычный трейлер фильма Кончаловского "Дорогие товарищи" 16:17
Томский Роспотребнадзор завершил проверку по госпитализации Навального 16:08
Skoda отказалась от самой компактной модели. Преемника не будет 16:00
Врачи ФРГ: Обследование Навального возможно только по запросу его родных 15:58
Нурмагомедов планирует завершить карьеру в 34 года 15:54
В Оренбуржье задержали вандала, повалившего памятник Пушкину 15:35
В Астрахани студентки из Марокко пострадали в тройном ДТП 15:20
Месси принял участие в презентации новой формы "Барселоны" 15:19
Кабмин подготовил план мероприятий по развитию зернового комплекса 15:17
Вышел русский трейлер британского сайфай-хоррора "Тьма: Вторжение" 15:17
Вышел трейлер сериала "Мы" с Томом Холландером 15:09
Федор Бондарчук рассказал о съемках сериала "Псих" 14:55
Правительство уточнило правила охраны водных объектов 14:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тринадцать премьер недели по ТВ и в интернете
Тринадцать премьер недели по ТВ и в интернете
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
07.09.2020 17:47
Рубрика: В мире

Минск подтвердил подготовку к переброске нефтепотоков из Литвы в РФ

Текст: Юрий Сизов

Начало переговоров и подготовку к перенаправлению экспортных потоков белорусских нефтепродуктов из Литвы в российские порты подтвердил журналистам 7 сентября представитель концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Новак заявил, что проект "Северный поток - 2" будет реализован

"По поводу заявления министра энергетики России Александра Новака о переброске нефтепотоков, могу подтвердить, что такая работа запланирована. В ближайшее время ожидаются встречи по этому вопросу. Детали будут известны по их итогам", - заявил официальный источник в концерне.

Как ранее информировал ТАСС со ссылкой на российского министра энергетики Александра Новака, Москва и Минск прорабатывают вопрос перенаправления поставок нефтепродуктов из литовских портов в РФ. По его словам, Россия в течение сентября подготовит предложения по поставкам белорусских нефтепродуктов через российские порты. "Сейчас прорабатывается вопрос, чтобы создать экономические условия, которые были бы выгодны всем: портам, непосредственным перевозчикам, железным дорогам и самим производителям нефтепродуктов", - резюмировал отраслевой руководитель Союзного государства несколько дней назад.

В мире экс-СССР Беларусь

Главное сегодня

Путин и король Саудовской Аравии обсудили подготовку к саммиту G20
В Кремле заявили о визите Лукашенко в ближайшие дни
За сутки в России подтверждено 5185 случаев COVID-19 в 84 регионах
Над Баренцевом морем МиГ-31 перехватил патрульный самолет Норвегии
Москва вошла в тройку городов с самой эффективной политикой в пандемию
Кто на самом деле является догоняющим в гонке за пост президента США
В Лондоне построят новое здание парламента с прозрачным фасадом