Минск подтвердил подготовку к переброске нефтепотоков из Литвы в РФ

Начало переговоров и подготовку к перенаправлению экспортных потоков белорусских нефтепродуктов из Литвы в российские порты подтвердил журналистам 7 сентября представитель концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

"По поводу заявления министра энергетики России Александра Новака о переброске нефтепотоков, могу подтвердить, что такая работа запланирована. В ближайшее время ожидаются встречи по этому вопросу. Детали будут известны по их итогам", - заявил официальный источник в концерне.

Как ранее информировал ТАСС со ссылкой на российского министра энергетики Александра Новака, Москва и Минск прорабатывают вопрос перенаправления поставок нефтепродуктов из литовских портов в РФ. По его словам, Россия в течение сентября подготовит предложения по поставкам белорусских нефтепродуктов через российские порты. "Сейчас прорабатывается вопрос, чтобы создать экономические условия, которые были бы выгодны всем: портам, непосредственным перевозчикам, железным дорогам и самим производителям нефтепродуктов", - резюмировал отраслевой руководитель Союзного государства несколько дней назад.