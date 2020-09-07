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07.09.2020 00:00
Рубрика: Спорт

Словно память отшибло

Уайт отказывается признавать нокаут от Поветкина
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск № 199(8253)
Британский супертяж Диллиан Уайт, потерпевший поражение от россиянина Александра Поветкина 22 августа в поединке за временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), удивил и даже насмешил всех своим комментарием. Уайт заявил, что никакого нокаута в пятом раунде не было и он мог продолжать бой.

- Когда рефери вел счет, я сразу сказал, что со мной все в порядке. Я даже попытался подняться. А он говорит: "Нет-нет, это тяжелый нокдаун", - цитирует Уайта BBC. - Я не был в отключке, а просто упал. Не могу сказать, что не рухнул на ринг. Все-таки Поветкин нанес классный удар в подбородок. Но подчеркиваю, что со мной все было нормально.

Бой-реванш между Поветкиным и Уайтом пройдет в ноябре

Справедливости ради напомним, что в четвертом раунде Уайту удалось дважды послать "Русского витязя" в нокдаун. Но он не так сильно потряс Поветкина. А вот одиночный апперкот Александра в пятом раунде, который отправил Диллиана Уайта в глубокий нокаут, забыть сложно.

В контракте на бой был прописан пункт о реванше. Обе стороны согласились на повторный поединок. Причем незамедлительный. Как заявил глава промоутерской компании Эдди Хирн, Александр Поветкин и Диллиан Уайт снова встретятся в ринге уже 14 или 21 ноября.

Правда, американский супертяжеловес Майкл Хантер, который в декабре прошлого года отбоксировал с Поветкиным вничью, считает, что британцу не стоит торопиться.

- Уайт был нокаутирован, так что сомнения в себе будут присутствовать. Это как открытая рана, - приводит слова Хантера Sky Sports. - Я считаю, что ему рановато выходить на реванш. Нужно отдохнуть, восстановиться физически, провести другой поединок, тем более у него есть такая возможность. Важно вернуть психологическую уверенность, а затем можно вернуться к реваншу с Поветкиным.

Спорт Бокс Александр Поветкин

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