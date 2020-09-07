Хлоя Морец сыграет в фильме Мэтта Ривза про войну с андроидами

Еще немного боевых андроидов: Хлоя "Убивашка" Морец сыграет главную роль в научно-фантастической картине сценариста "Проекта Power" Маттсона Томлина "Мать / Андроид" (Mother / Android). Об этом пишет THR.

Томлин выступит режиссером и сценаристом проекта. Мэтт Ривз, режиссер нового "Бэтмена", "Монстро" и двух частей новой "Планеты обезьян", спродюсирует картину.

У Морец роль девушки Джорджии, которая вместе со своим парнем Сэмом вынуждена отправляется в чреватое терниями путешествие после того, как в их стране разгорелась внезапная битва с коварным искусственным интеллектом. При этом Джорджия на сносях, а впереди на пути к спасению у пары - дорога через территорию, оккупированную восставшими андроидами.

Уточнено, что Томлин, родившийся в Бухаресте, при написании сценария частично вдохновлялся историей своих родителей, переживших невзгоды в Румынии. Для него проект глубоко личный. Сроки не указаны.

К слову, ранее Морец работала с Ривзом на ремейке вампирского хоррора "Впусти меня" - в 2010-м.