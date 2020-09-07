Hyundai и Kia отозвали более полумиллиона машин: на них опасно ездить

Концерн Hyundai Motor Group сообщил о начале проведения отзывной кампании, которая касается примерно 591 тысячи автомобилей марок Hyundai и Kia. Неисправность может привести к серьёзным последствиям.

На Kia Optima и Hyundai Santa Fe 2013-2015 годов выпуска, а также Kia Sorento, собранных в период с 2014 по 2015 годы, присутствует утечка тормозной жидкости, которая, попадая на блок антиблокировочной системы, может вызвать короткое замыкание и возгорание автомобиля. В настоящее время известно о 15 сгоревших Hyundai и 8 машинах Kia.

Как сообщает Washington Post со ссылкой на представителя Hyundai Майкла Стюарта, владельцам потенциально опасных Hyundai Santa Fe строго рекомендуется припарковать свои автомобили на улице и не эксплуатировать их до того момента, пока они не будут осмотрены специалистами.

При этом в Hyundai отметили, что возгорание может произойти даже при выключенном зажигании, поэтому не рекомендуется оставлять машины на закрытых парковках и в гаражах.

Отзывная кампания Kia стартует 15 октября, Hyundai - на неделю позднее. Акция касается автомобилей, реализованных на рынке Соединённых Штатов.