Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
07.09.2020 13:22
Рубрика: Легковые авто

Hyundai и Kia отозвали более полумиллиона машин: на них опасно ездить

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Hyundai. Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.

Концерн Hyundai Motor Group сообщил о начале проведения отзывной кампании, которая касается примерно 591 тысячи автомобилей марок Hyundai и Kia. Неисправность может привести к серьёзным последствиям.

Фото: Пресс-служба Renault.
Новые Logan и Sandero получили фары как у Lamborghini. Первые фото

На Kia Optima и Hyundai Santa Fe 2013-2015 годов выпуска, а также Kia Sorento, собранных в период с 2014 по 2015 годы, присутствует утечка тормозной жидкости, которая, попадая на блок антиблокировочной системы, может вызвать короткое замыкание и возгорание автомобиля. В настоящее время известно о 15 сгоревших Hyundai и 8 машинах Kia.

Как сообщает Washington Post со ссылкой на представителя Hyundai Майкла Стюарта, владельцам потенциально опасных Hyundai Santa Fe строго рекомендуется припарковать свои автомобили на улице и не эксплуатировать их до того момента, пока они не будут осмотрены специалистами.

При этом в Hyundai отметили, что возгорание может произойти даже при выключенном зажигании, поэтому не рекомендуется оставлять машины на закрытых парковках и в гаражах.

Отзывная кампания Kia стартует 15 октября, Hyundai - на неделю позднее. Акция касается автомобилей, реализованных на рынке Соединённых Штатов.

Фото: Пресс-служба Kia.
#Hyundai #Kia