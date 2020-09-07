Индия стала новым эпицентром пандемии COVID-19

На текущий момент индийские власти оценивают общее количество носителей COVID-19 в стране в 4 миллиона 114 тысяч человек. Более 70 тысяч граждан Индии умерли от этого заболевания.
В настоящее время на три страны с самым большим количеством заболевших - США, Индию и Бразилию - приходится половина от всех зарегистрированных в мире случаев инфекционного заболевания нового типа. Всего, по данным ВОЗ, коронавирус подхватили больше 27 миллионов человек.
Между тем, как сообщила газета The Times of India, Нью-Дели в настоящее время рассматривает возможность закупки российской вакцины от коронавируса "Спутник V". По данным издания, данный вопрос будет обсуждаться во время намеченного на эту неделю визита главы МИД Индии Субраманьяма Джайшанкара в Москву.