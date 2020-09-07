Иран выявил виновных в саботаже на ядерном объекте в Натанзе

Бехруз Камалванди, официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (AEOI) заявил, что Тегеран установил виновных в пожаре на крупном ядерном объекте в Натанзе, который произошел "в результате саботажа".

В интервью государственному телеканалу аль-Алам он сообщил, что органы безопасности Исламской Республики в нужное время раскроют причину взрыва. "Насколько нам известно, они определили виновных, знают их мотивы и методы, и на самом деле они полностью осведомлены о проблеме", - заявил Камалванди, которого цитирует агентство Fars News. Камалванди сказал, что у него нет полной информации о продолжающемся расследовании и что на данный момент больше информации он предоставить не может. В августе Камалванди впервые заявил о том, что взрыв в Натанзе является актом саботажа.

Объект Натанз, расположенный примерно в 250 километрах к югу от столицы страны, является крупнейшим в Иране предприятием по обогащению урана. Пожар пришелся на центральный цех сборки центрифуг, которые необходимы для производства обогащенного урана, сообщает ВВС. Их также можно использовать для изготовления реакторного топлива и материала для ядерного оружия. В июле Камалванди заявил, что Иран заменит поврежденную технику более современным оборудованием, однако сообщил, что пожар может замедлить разработку и производство современных центрифуг "в среднесрочной перспективе".