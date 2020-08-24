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Рубрика: В мире

Власти Ирана: пожар на ядерном объекте в Натанзе вызван саботажем

Текст: Максим Макарычев
Организация по атомной энергии Ирана (IAEO) заявила, что пожар на крупном ядерном объекте в Натанзе, который произошел в июле, вызван саботажем. В ведомстве не уточнили, кто стоит за этим инцидентом.

Ранее иранские официальные лица заявляли, что пожар мог быть результатом киберсаботажа. Бехруз Камалванди, официальный представитель организации, заявил государственному телеканалу Al-Alam, что "органы безопасности в свое время раскроют причину взрыва в Натанзе".

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
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Иран ранее заявлял, что его ядерная программа не предназначена для использования в военных целях. Объект Натанз, расположенный примерно в 250 километрах к югу от столицы страны, является крупнейшим в Иране предприятием по обогащению урана. Пожар пришелся на центральный цех сборки центрифуг, которые необходимы для производства обогащенного урана, сообщает ВВС. Их также можно использовать для изготовления реакторного топлива и материала для ядерного оружия. В июле Камалванди заявил, что Иран заменит поврежденную технику более современным оборудованием, однако сообщил, что пожар может замедлить разработку и производство современных центрифуг "в среднесрочной перспективе".

В рамках ядерного соглашения, достигнутого в 2015 году, Исламская Республика обязалась производить только низкообогащенный уран, в котором концентрация U-235 составляет 3-4% и который может использоваться для производства топлива для атомных электростанций. Иран также согласился установить не более 5060 самых старых и наименее эффективных центрифуг в Натанзе до 2026 года и не производить никакого обогащения на своем другом подземном предприятии Фордо до 2031 года. В обмен на уступки в своей ядерной программе Иран получил ослабление ряда международных санкций.

В 2019 году президент США Дональд Трамп отказался от ядерного соглашения и восстановил экономические санкции в отношении ИРИ. В ноябре Тегеран удвоил количество современных центрифуг, эксплуатируемых в Натанзе, и начал закачку газообразного гексафторида урана в центрифуги в Фордо.

В субботу новый глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси объявил, что в понедельник посетит Тегеран, чтобы запросить доступ к двум бывшим ядерным объектам. Официальные лица Исламской Республики также отрицают, что визит Гросси связан с действиями Соединенных Штатов в Совете Безопасности ООН по восстановлению международных санкций в отношении Тегерана, сообщили иранские государственные СМИ.

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