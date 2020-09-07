Из-за пожаров в пяти округах Калифорнии ввели режим ЧС

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом ввел режим чрезвычайной ситуации в пяти округах этого американского штата из-за природных пожаров. Огонь уже уничтожил десятки тысяч акров леса, повредил дома жителей штата, при этом тысячи человек были вынуждены эвакуироваться.

"Режим ЧС вводится в округах Фресно, Мадера и Марипоса в центральной части Калифорнии, а также в округах Сан-Бернардино и Сан-Диего на юге штата", - приводит ТАСС заявление Гэвина Ньюсома.

Огонь быстро распространяется по территории штата из-за жаркой и сухой погоды. Ранее в Калифорнии были вынуждены ввести режим чрезвычайной ситуации из-за аномальной жары. Так в минувшее воскресенье температура в одном из городов штата - Лос-Анджелесе - достигла 49,4 градуса Цельсия. По данным Национальной метеорологической службы США, это самый высокий показатель за всю историю наблюдений в городе.