Как уберечься от мошенников при получении автокредита

Большая доля как новых, так и подержанных автомобилей в России приобретается на заемные средства. Развитие бесконтактных банковских сервисов - благодатная почва для мошенников, которые обманывают простых потребителей, желающих оформить кредит.

Мошенники теперь привлекают в свои схемы сотрудников, работавших в колл-центрах настоящих банков. У них хорошо поставлен голос, они назубок знают все методы общения с клиентом. Иногда достаточно не подговорить к соучастию реального человека, а записать несколько разговоров на автоответчик, а затем скомпилировать то, что нужно.

Бывает, что злоумышленники вербуют и действительных служащих банков, которые имеют доступ к персональной информации клиентов, в том числе - недавно обращавшихся за кредитами.

Реальную историю с клиентом одного из крупных банков приводит aif.ru. Мужчина, имевший зарплатную карту в данном банке, обратился за кредитом онлайн и получил одобрение. Деньги поступили на его счет. Ходить никуда не пришлось, все операции совершались в мобильном приложении.

Через несколько дней ему позвонила девушка, представившаяся сотрудницей банка. Она уточнила, все ли хорошо с полученной услугой, не остались ли у клиента вопросы по кредиту.

Затем она предложила ему одобрить сделку по телефону. Зачитав паспортные данные, попросила произнести "согласен", якобы для того, чтобы оформить их в картотеку. После этого попросила назвать четыре цифры, которые придут на телефон по смс. Мужчина насторожился, девушка поспешила попрощаться.

Представители банка никогда не будут просить назвать смс-код или три цифры с обратной стороны карты. Однако преимущественное онлайн-общение с банком усыпляет бдительность клиента, особенно если звонящий называет все его персональные данные и знает о том, что он недавно оформил кредит.

Другой относительно свежий способ мошенничества - так называемые инвестиционные брокерские фирмы, которые обещают кредиты под необычайно низкий процент. Реклама их услуг "гуляет" в соцсетях, а деньги обещают выдать в течение 10 минут при наличии одного лишь паспорта.

Потенциальный клиент оформляет заявку, указывает личные данные и информацию о желаемом автомобиле. Фирма изучает сведения несколько дней, а затем отказывает в кредите без объяснения причин.

Через какое-то время на почту приходит требование от банка оплатить взнос по кредиту: оказывается, мошенники уже оформили на обратившегося к ним человека вполне реальный кредит в другом банке.

Уберечь себя от этой схемы просто: нужно не гнаться за сверхвыгодными предложениями и оформлять кредиты только в настоящих банках.