Король Саудовской Аравии обсудил с Трампом работу G20 и коронавирус

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Стороны обсудили работу "Большой двадцатки" под председательством королевства, а также борьбу с коронавирусом.

Речь шла о направленных на защиту человеческих жизней усилиях, которые предпринимались на совещаниях G20 для смягчения последствий пандемии COVID-19. Король подчеркнул, что намерен и дальше координировать действия по снижению негативного влияния коронавируса на население и мировую экономику. Говоря о ситуации в регионе, Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд также выразил американскому лидеру признательность за усилия, "предпринятые США для установления мира".

Напомним, в июне государства G20 и приглашенные страны заявили о намерении выделить более 21 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусной инфекцией. Подчеркивалось, что эти деньги будут направлены на финансирование в области здравоохранения во всем мире: на диагностику, создание вакцин, лечение, а также на различные исследования и разработки.