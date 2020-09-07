Мишустин оценил перспективы российских инвестиций в Арктику

На такой статус могут претендовать не только крупные предприятия, но также малый и средний бизнес, при этом юридическое лицо должно быть зарегистрировано на территории Арктики, а минимальный уровень капитальных вложений определен всего в один миллион рублей.

"Для удобства потенциальных инвесторов создан специальный сайт. Это система "единого окна", которая позволит предпринимателям в удобном формате взаимодействовать с Минвостокразвития и институтами развития Арктической зоны, получать необходимые ответы и соответствующую помощь", - рассказал Мишустин. Министерство будет вести реестр и выдавать разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию будет Минвостокразвития.

Ранее Михаил Мишустин установил для резидентов Арктики возмещение до 75 процентов затрат на страховые взносы.