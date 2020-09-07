Мультфильм по сценарию Дарьи Донцовой выйдет 19 сентября

Детский детективный мультсериал "Тайны медовой долины" выходит на видеоплатформе PREMIER уже 19 сентября. Сделан проект на киностудии "Союзмультфильм". О сотрудничестве студии и сервиса "РГ" писала ранее. Все 52 серии проекта по мере их производства выложат на этой платформе. А подробнее о работе на специальной пресс-конференции рассказали председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева, генеральный директор видеоплатформы Premier Иван Гродецкий и писатель и сценарист Дарья Донцова. Более того, в онлайн-формате представили первый эпизод мультсериала.

"Это первый на российских экранах мультсериал для детей детективного жанра, каждый эпизод которого будет представлять собой законченное расследование таинственных событий, - сообщила председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

По ее словам, "Тайны медовой долины" - во многом экспериментальный и новаторский проект. "Мы работаем совместно с одним из самых популярных в России видеосервисов - PREMIER, что само по себе открывает новую главу в развитии анимационного производства "Союзмультфильма", - рассказала глава киностудии. - Техника создания мультсериала уникальна: мы делаем его с применением движка Unreal Engine, который используется при создании компьютерных игр: это позволяет в разы ускорить производство без потери качества". Слащева также рассказала, что у них в этом партнерстве готовятся еще два новых проекта. И, напомним, именно на площадке PREMIER выложена "Золотая коллекция" студии "Союзмультфильм". Новые проекты - это музыкальный мультсериал "Енотки" для детей от 2 до 5 лет, где забавные персонажи будут петь вместе со своими маленькими зрителями. Помимо этого готовится к разработке перезапуск одного из популярных проектов "Золотой коллекции", который обещает стать громким хитом.

Но вернемся к "Тайне медовой долины". Кинотеатральная премьера мультсериала с успехом состоялась в первые выходные сентября, собрав более 10,5 тысяч зрителей. В течение ближайших двух недель первая серия "Тайн" будет демонстрироваться в порядка 700 кинотеатрах в более чем 400 российских городах по мере снятия ограничительных мер в связи с пандемией.

Сценарист "Тайн медовой долины" - знаменитая писательница Дарья Донцова рассказала на пресс-конференции следующее:

"Написание сценария для детского детективного мультсериала стало для меня новым увлекательным опытом. Я знаю, что на "Союзмультфильме" работают профессионалы, поэтому полностью доверяла им воплощение историй на экране. Честно сказать, я уже видела несколько фрагментов и пришла в восторг, а моим внукам - они выступили фокус-группой - так понравилось, что они посмотрели все по насколько раз. Этот сериал, в том числе, и для семейного просмотра, потому что в процессе у ребенка непременно возникнут вопросы, на которые ему должны будут ответить взрослые".

Медовая долина - это городок на берегу моря, в котором живут герои фильма: кулинарный гений - ежиха Мари, провинциальная модница белка Люси, меланхоличный и добрый медвежонок Фил и другие. Однако размеренную жизнь персонажей порой нарушают странные и необъяснимые события. На помощь соседям спешат мудрая и красивая сова Софи и ее помощник - бельчонок Чинк. Он делает для гениальной сыщицы фотографии событий, произошедших днем, ведь Софи - ночная птица и в светлое время суток спит. Ночью, разглядывая фотографии Чинка, сова распутывает загадочные обстоятельства дел. Образ Софи напоминает Мисс Марпл, а ее отношения с помощником - взаимодействие Ниро Вульфа и Арчи Гудвина, ведь Софи почти не выходит из дома. Дарья Донцова подчеркнула, что внесла в сценарий не только детективную, но и образовательную составляющую, чтобы дети могли многому научиться.

Кстати

Юлиана Слащева отметила, что по поводу появления мультсериала за рубежом ведутся переговоры с одним из крупнейших мировых дистрибьюторов. О сделке, когда ее подпишут, будет объявлено дополнительно. Дарья Донцова отметила, в связи с этим, что мультсериалу потребуется адаптация - многие шутки понятны только российским детям.