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07.09.2020 09:02
Рубрика: Российский автопром

На АвтоВАЗе ввели новую проверку автомобилей. Качество должно улучшиться

Текст: Валерий Карташов

Компания АО "АвтоВАЗ" внедрила на Волжском автозаводе новый процесс оценки качества готовой продукции. Официальный вазовский канал "На заводе" опубликовал соответствующее видео.

Фото: Борис Захаров
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Процесс, организованный по стандартам альянса Renault-Nissan, называется End of line. End of line представляет собой участок валидации и приёмки автомобилей. В него входит пост контроля качества, дождевальная установка, испытательный полигон.

Пост контроля построен в виде отдельной камеры с ярким освещением, дополнительной шумоизоляцией и вентиляцией. На испытательном треке имеется восемь участков с имитацией различных видов препятствий. Под крышей тестируется до 150 машин в час.

В дождевальной камере свежесобранная продукция проходит тест на герметичность. Одна из финальных контрольных операций показывает качество сборки транспортных средств, насколько точно отрегулированы двери, а также показывает эффективность уплотнителей и мастики на сварных швах.

Сегодня АвтоВАЗ занимается выпуском Lada Granta и Datsun, линией сборки Lada 4х4 и ПАП В0, на котором производят Lada Xray, Lada Largus, Renault Logan и Sandero.

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