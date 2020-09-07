На АвтоВАЗе ввели новую проверку автомобилей. Качество должно улучшиться

Компания АО "АвтоВАЗ" внедрила на Волжском автозаводе новый процесс оценки качества готовой продукции. Официальный вазовский канал "На заводе" опубликовал соответствующее видео.

Процесс, организованный по стандартам альянса Renault-Nissan, называется End of line. End of line представляет собой участок валидации и приёмки автомобилей. В него входит пост контроля качества, дождевальная установка, испытательный полигон.

Пост контроля построен в виде отдельной камеры с ярким освещением, дополнительной шумоизоляцией и вентиляцией. На испытательном треке имеется восемь участков с имитацией различных видов препятствий. Под крышей тестируется до 150 машин в час.

В дождевальной камере свежесобранная продукция проходит тест на герметичность. Одна из финальных контрольных операций показывает качество сборки транспортных средств, насколько точно отрегулированы двери, а также показывает эффективность уплотнителей и мастики на сварных швах.

Сегодня АвтоВАЗ занимается выпуском Lada Granta и Datsun, линией сборки Lada 4х4 и ПАП В0, на котором производят Lada Xray, Lada Largus, Renault Logan и Sandero.