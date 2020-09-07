Новые Logan и Sandero получили фары как у Lamborghini. Первые фото

Компания Dacia опубликовала первые официальные фото новых Logan, Sandero и Sandero Stepway. Мировая премьера запланирована на 29 сентября 2020 года.

На этот раз Dacia не обошлась рестайлингом моделей: кузовные панели, насколько можно судить по фото, новые. Увеличен угол наклона лобового стекла, линия крыши стала более покатой.

Наконец-то Logan, Sandero и Sandero Stepway "аквариумности": площадь остекления была заметно уменьшена. Но главным "козырем" новинок, безусловно, являются фары и задние фонари с узором почти как у Lamborghini Aventador.

Фото салона, информация о новых опциях и технологиях, реализованных на "бюджетниках", и линейке силовых агрегатов будут опубликованы позднее.

В России модели Logan (от 645 000 рублей), Sandero (от 656 000 рублей) и Sandero Stepway (от 813 000 рублей) продаются под брендом Renault. Информации о смене поколений пока нет, но вряд ли стоит ожидать, что автомобили в нашей спецификации получат такой же дизайн, как европейские Dacia.

Фото: Пресс-служба Renault.