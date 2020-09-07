Обнаружен новый способ хищения данных карты во время онлайн-покупок

Обнаружено новое программное обеспечение, которое внедряется в код интернет-магазина и похищает данные карт пользователей, совершающих онлайн-покупки. При этом "зловред" практически невозможно поймать - после выполнения "операции" он автоматически удаляется со страницы ресурса. Об этом сообщила компания Visa.

Электронный скриммер (а именно так называется подобное ПО) получил название Baka. Специалисты впервые обнаружили его еще в феврале текущего года. "Скиммер загружается динамически, чтобы избежать использования статических сканеров вредоносных программ, и использует уникальные параметры шифрования для каждой жертвы, чтобы скрыть вредоносный код", - объясняют специалисты по безопасности компании Visa.

Эксперты отметили, что обнаружили Baka сразу в нескольких интернет-магазинах из разных стран мира. Вирус добавлялся на страницу оформления заказа с помощью специального скрипта, а затем автоматически отключался.

"Сейчас онлайн-скриммеры являются одной из наиболее динамично развивающихся угроз для рынка электронной коммерции в мире, - говорит Виктор Окороков, специалист Group-IB Threat Intelligenc. - За неполные полтора года с момента выхода первого исследования Group-IB, посвященного такому ПО, количество обнаруженных экспертами Group-IB уникальных семейств такого вредоносного кода выросло более чем в два раза: сегодня их уже 96".

По его мнению, онлайн-скриммеры окончательно вытеснили банковские трояны. "Преступные группы, использующие подобное ПО, с конца 2019 года стали основными поставщиками баз текстовых данных банковских карт для продаж на специализированных хакерских форумах - кардшопах", - резюмирует специалист.

Владельцам онлайн-бизнеса Group-IB рекомендует на регулярной основе проводить экспресс-аудиты своих веб-сайтов, а раз в год - более глубокие исследования защищенности интернет-ресурсов. "Все это не отменяет регулярного обновления ПО для CMS сайта со стороны владельцев сайтов и базовых знаний в области "цифровой гигиены" со стороны пользователей", - заключает Окороков.

Специалисты по безопасности рекомендуют пользователям совершать покупки в онлайн-магазинах с помощью виртуальной карты: "Виртуальные карты больше похожи на дебетовые карты: если на них недостаточно средств, покупка не может быть проведена. Это их отличие от кредитных карт", - утверждает Луис Корронс, ИБ-евангелист компании Avast.

А перед тем, как совершить покупку, необходимо убедиться, что вы находитесь на оригинальном сайте: "Злоумышленники создают фейковые веб-сайты, имитирующие сайты известных компаний, чтобы люди вносили там свои личные и платежные данные. Следует избегать посещения этих сайтов - для этого не переходите по ссылкам на эти магазины, особенно по тем, которые приходят по электронной почте, SMS или появляются в рекламе. Лучше всего набирать адрес сайта вручную в браузере", - добавляет Корронс.