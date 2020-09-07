Новости

В Ярославле почтили память погибшей команды "Локомотив" 18:09
В Анапе создали две особо охраняемые природные территории 18:09
В Петербурге изменят закон о "балконной амнистии" 18:06
В Генпрокуратуре РФ рассказали об ответе ФРГ на запрос по Навальному 17:58
В Москве задержан таксист-отравитель 17:50
Патриарх Кирилл пожелал духовных сил новому экзарху Беларуси 17:44
"Бабье лето" придет в Москву после похолодания 17:32
Алексей Навальный вышел из комы 17:29
В Минске перенесены сроки въезда для гостей и участников ЧМ по хоккею 17:22
Премьера "Пер Гюнта" украсит афишу Большого театра Беларуси 16:59
Глава ДНР отложил операцию по уничтожению укреплений ВСУ 16:45
Умер актер Сергей Колтаков 16:29
Вышел русскоязычный трейлер фильма Кончаловского "Дорогие товарищи" 16:17
Томский Роспотребнадзор завершил проверку по госпитализации Навального 16:08
Skoda отказалась от самой компактной модели. Преемника не будет 16:00
Врачи ФРГ: Обследование Навального возможно только по запросу его родных 15:58
Нурмагомедов планирует завершить карьеру в 34 года 15:54
В Оренбуржье задержали вандала, повалившего памятник Пушкину 15:35
В Астрахани студентки из Марокко пострадали в тройном ДТП 15:20
Месси принял участие в презентации новой формы "Барселоны" 15:19
Кабмин подготовил план мероприятий по развитию зернового комплекса 15:17
Вышел русский трейлер британского сайфай-хоррора "Тьма: Вторжение" 15:17
Вышел трейлер сериала "Мы" с Томом Холландером 15:09
Федор Бондарчук рассказал о съемках сериала "Псих" 14:55
Правительство уточнило правила охраны водных объектов 14:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тринадцать премьер недели по ТВ и в интернете
Тринадцать премьер недели по ТВ и в интернете
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
07.09.2020 17:44
Рубрика: Общество

Патриарх Кирилл пожелал духовных сил новому экзарху Беларуси

Текст: Елена Новоселова

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл напутствовал нового патриаршего экзарха, митрополита Вениамина, пожелав ему духовной мудрости в управлении Белорусским экзархатом.

Фото: иконописная мастерская Свято-Троицкого храма г. Курска
Успение Пресвятой Богородицы: как провести праздник, а что делать нельзя

"Мы надеемся, что в то время, которое нельзя назвать легким, в том числе и для Белой Руси, у вас будут мудрость и духовная сила таким образом духовно вести свой народ, чтобы избегать всякого рода разделений, могущих нанести непоправимый вред духовной и национальной жизни белорусского народа. И одновременно - чтобы не только мир, но и справедливость торжествовали в белорусском обществе", - цитирует Святейшего Интерфакс-религия.

Патриарх обратился к экзарху после его возведения в митрополиты в Храме Христа Спасения в Москве. Предстоятель отметил, что митрополит Вениамин был избран единогласно и заслуженно:

"Не было никого, кто бы сказал: давайте повременим или давайте подумаем: может быть, кто-то и другой есть, кто справится не хуже. Вот это единомыслие Священного Синода свидетельствует о высоком доверии к вам, и доверие это основывается не просто на каких-то личных симпатиях, это доверие основывается на том, что известно нам о вашей жизни, о ваших трудах, о вашем взгляде на современные церковные проблемы, но самое главное - что нам известно о вашем искреннем и сердечном призвании быть священнослужителем".

Напомним, что бывший епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин (Тупеко) был назначен митрополитом Минским и Заславским, патриаршим экзархом всея Беларуси, решением Священного Синода от 25 августа 2020 с сохранением временного управления Борисовской епархией.

Тогда же приняли решение освободить прежнего митрополита Минского и Заславского Павла (Пономарева) от управления Белорусским экзархатом с вынесением благодарности за понесенные труды.

Общество Религия

Главное сегодня

Путин и король Саудовской Аравии обсудили подготовку к саммиту G20
В Кремле заявили о визите Лукашенко в ближайшие дни
За сутки в России подтверждено 5185 случаев COVID-19 в 84 регионах
Над Баренцевом морем МиГ-31 перехватил патрульный самолет Норвегии
Москва вошла в тройку городов с самой эффективной политикой в пандемию
Ученый назвал три болезни, от которых надо делать прививки этой осенью
Станут ли блогеры новыми медиа