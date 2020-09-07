Патриарх Кирилл пожелал духовных сил новому экзарху Беларуси

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл напутствовал нового патриаршего экзарха, митрополита Вениамина, пожелав ему духовной мудрости в управлении Белорусским экзархатом.

"Мы надеемся, что в то время, которое нельзя назвать легким, в том числе и для Белой Руси, у вас будут мудрость и духовная сила таким образом духовно вести свой народ, чтобы избегать всякого рода разделений, могущих нанести непоправимый вред духовной и национальной жизни белорусского народа. И одновременно - чтобы не только мир, но и справедливость торжествовали в белорусском обществе", - цитирует Святейшего Интерфакс-религия.

Патриарх обратился к экзарху после его возведения в митрополиты в Храме Христа Спасения в Москве. Предстоятель отметил, что митрополит Вениамин был избран единогласно и заслуженно:

"Не было никого, кто бы сказал: давайте повременим или давайте подумаем: может быть, кто-то и другой есть, кто справится не хуже. Вот это единомыслие Священного Синода свидетельствует о высоком доверии к вам, и доверие это основывается не просто на каких-то личных симпатиях, это доверие основывается на том, что известно нам о вашей жизни, о ваших трудах, о вашем взгляде на современные церковные проблемы, но самое главное - что нам известно о вашем искреннем и сердечном призвании быть священнослужителем".

Напомним, что бывший епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин (Тупеко) был назначен митрополитом Минским и Заславским, патриаршим экзархом всея Беларуси, решением Священного Синода от 25 августа 2020 с сохранением временного управления Борисовской епархией.

Тогда же приняли решение освободить прежнего митрополита Минского и Заславского Павла (Пономарева) от управления Белорусским экзархатом с вынесением благодарности за понесенные труды.