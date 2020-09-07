Победителями суперфинала "Лидеров России" стали 106 человек

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко объявил, что победителями суперфинала конкурса управленцев "Лидеры России" стали 106 человек.

"Мы приняли решение, что у нас не 100 победителей, а 106, - сказал Кириенко. - На шесть человек увеличивается количество победителей", - сказал он на церемонии награждения.

Кириенко объяснил, что всю ночь эксперты проводили оценку. "Отличие по баллам между теми, кто во главе списка и теми, кто замыкает сотню оказалось незначительным. У ряда людей баллы одинаковые", - отметил представитель Кремля.

Теперь они получат возможность выбрать себе авторитетных наставников, среди которых федеральные министры, губернаторы, депутаты Госдумы и сенаторы, а также руководители крупных российских компаний.

"Лидеры России" - конкурс направленный на поиск и поддержку управленцев нового поколения. В суперфинал вышло 300 участников при том, что изначально на конкурс было подано 230 тысяч заявок как со всех уголков России, так и из других стран.

В борьбе за победу финалисты решали сложнейшие управленческие задачи, которые им предложили ведущие российские компании.