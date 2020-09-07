Новости

В Турции коронавирусом заразились 12 россиян 22:51
В Турции запретили ездить стоя в общественном транспорте 21:47
Победителями суперфинала "Лидеров России" стали 106 человек 21:36
Путин пообщается с победителями "Лидеров России" 21:14
В Турции террориста приговорили к 40 пожизненным срокам 20:22
Власти объявили о закрытии ряда школ в Англии и Уэльсе из-за коронавируса 20:18
Месси прибыл на тренировку "Барселоны" 20:17
Россия проведет наблюдательный полет над Чехией 20:10
Минкомсвязь начнет борьбу с телефонным мошенничеством 20:08
Даниил Лесовой стал игроком "Динамо" 19:44
Во Франции арестован подозреваемый в массовом убийстве лошадей 19:40
В ВОЗ призвали мировое сообщество готовиться к новой пандемии 19:36
Премьер Беларуси сделал прививку от коронавируса 19:05
Россиянина оштрафовали за неразмещение результата теста на COVID-19 18:44
В Совфеде обсудят вопрос о переносе Единого дня голосования 18:35
Пилотный проект благоустройства дворов с участием жителей завершился в Москве 18:31
В Саудовской Аравии вынесли приговоры по делу об убийстве Хашкаджи 18:23
В Ярославле почтили память погибшей команды "Локомотив" 18:09
В Анапе создали две особо охраняемые природные территории 18:09
В Петербурге изменят закон о "балконной амнистии" 18:06
В Генпрокуратуре рассказали о сроках исполнения запроса по Навальному 17:58
В Москве задержан таксист-отравитель 17:50
Патриарх Кирилл пожелал духовных сил новому экзарху Беларуси 17:44
"Бабье лето" придет в Москву после похолодания 17:32
Алексей Навальный вышел из комы 17:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зарплаты российских бюджетников с 1 октября будут проиндексированы
Зарплаты российских бюджетников с 1 октября будут проиндексированы
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
07.09.2020 21:36
Рубрика: Власть

Победителями суперфинала "Лидеров России" стали 106 человек

Текст: Айсель Герейханова
Фото: Константин Завражин

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко объявил, что победителями суперфинала конкурса управленцев "Лидеры России" стали 106 человек.

"Мы приняли решение, что у нас не 100 победителей, а 106, - сказал Кириенко. - На шесть человек увеличивается количество победителей", - сказал он на церемонии награждения.

Путин пообщается с победителями "Лидеров России"

Кириенко объяснил, что всю ночь эксперты проводили оценку. "Отличие по баллам между теми, кто во главе списка и теми, кто замыкает сотню оказалось незначительным. У ряда людей баллы одинаковые", - отметил представитель Кремля.

Теперь они получат возможность выбрать себе авторитетных наставников, среди которых федеральные министры, губернаторы, депутаты Госдумы и сенаторы, а также руководители крупных российских компаний.

"Лидеры России" - конкурс направленный на поиск и поддержку управленцев нового поколения. В суперфинал вышло 300 участников при том, что изначально на конкурс было подано 230 тысяч заявок как со всех уголков России, так и из других стран.

В борьбе за победу финалисты решали сложнейшие управленческие задачи, которые им предложили ведущие российские компании.

Власть Работа власти Президент Администрация Президента РГ-Фото

Главное сегодня

Путин и король Саудовской Аравии обсудили подготовку к саммиту G20
В ВОЗ призвали мировое сообщество готовиться к новой пандемии
Курс евро превысил 90 рублей впервые за четыре года
Россиянина оштрафовали за неразмещение результата теста на COVID-19
МиГ-29 перехватил британский самолет-разведчик у северных границ РФ
Верховный суд обяжет родителей возмещать вред за преступления детей
В Общественной палате представили стандарт наблюдения за выборами 13 сентября