Почти 9 миллионов человек эвакуируют в Японии из-за тайфуна

Супертайфун "Хайшен" ударил по острову Кюсю на юго-западе Японии. Согласно последним данным, 17 человек получили ранения, 142 тысячи домов остались без электричества, сообщает японская газета Mainichi. Власти призвали эвакуироваться 8,59 миллиона человек.

Скорость ветра в центре атмосферного вихря достигает 65 метров в секунду. До 18 часов понедельника на Кюсю может выпасть до 500 миллиметров осадков, предупреждает Японское метеорологическое агентство.

Супертайфун направляется к Южной Корее со скоростью 35 км/ч и ударит по Корейскому полуострову в ближайшие часы. В связи с этим в республике объявлен наивысший уровень опасности, особенно это касается города Пусана на побережье Японского моря и курортного острова Чеджу, находящего чуть южнее. Президент страны Мун Чжэ Ин распорядился предпринять все меры, чтобы минимизировать ущерб от урагана, сообщает южнокорейское новостное агентство Yonhap.