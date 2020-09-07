Поставки вакцины от COVID-19 в регионы начнутся на следующей неделе

Новости

Глава ДНР отложил операцию по уничтожению укреплений ВСУ 16:45
Умер актер Сергей Колтаков 16:29
Вышел русскоязычный трейлер фильма Кончаловского "Дорогие товарищи" 16:17
Томский Роспотребнадзор завершил проверку по госпитализации Навального 16:08
Skoda отказалась от самой компактной модели. Преемника не будет 16:00
Врачи ФРГ: Обследование Навального возможно только по запросу его родных 15:58
Нурмагомедов планирует завершить карьеру в 34 года 15:54
В Оренбуржье задержали вандала, повалившего памятник Пушкину 15:35
В Астрахани студентки из Марокко пострадали в тройном ДТП 15:20
Месси принял участие в презентации новой формы "Барселоны" 15:19
Кабмин подготовил план мероприятий по развитию зернового комплекса 15:17
Вышел русский трейлер британского сайфай-хоррора "Тьма: Вторжение" 15:17
Вышел трейлер сериала "Мы" с Томом Холландером 15:09
Федор Бондарчук рассказал о съемках сериала "Псих" 14:55
Правительство уточнило правила охраны водных объектов 14:50
В Оренбуржье при столкновении иномарки с трактором погиб ребенок 14:47
В Якутии у сотрудника СИЗО нашли наркотики на 30 млн рублей 14:42
Джейми Фокс с дочерью снимут ситком для Netflix 14:42
Московский велопатруль зафиксировал 40 нарушений ПДД в августе 14:41
В дачном кооперативе в Подмосковье найдены тела трех человек 14:37
Хлоя Морец сыграет в фильме Мэтта Ривза про войну с андроидами 14:33
ФАС снизила цены на лекарственные препараты из перечня ЖНВЛП 14:32
Оппозиция в Грузии намерена выдвинуть Саакашвили на пост премьера 14:29
Видео: В Ингушетии три человека погибли в ДТП со свадебным кортежем 14:27
Найденные после ночевки в горах Сочи дети оказались здоровы 14:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тринадцать премьер недели по ТВ и в интернете
Тринадцать премьер недели по ТВ и в интернете
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
07.09.2020 15:33
Рубрика: Общество

Поставки вакцины от COVID-19 в регионы начнутся на следующей неделе

Текст: Ирина Невинная
Поставки первой российской вакцины от коронавируса в медучреждения начнутся на следующей неделе, об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в кулуарах суперфинала конкурса "Лидеры России", который проходит сегодня в Светлогорске.
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи

"На этой неделе начнется вакцинация тех добровольцев, которые войдут в клиническое исследование III фазы, параллельно на следующей неделе начнутся первые поставки вакцины, небольшие пока, потому что надо соблюсти все интересы. На этой неделе все даты точно объявим", - сказал Мурашко "Интерфаксу".

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Гинцбург назвал сроки вакцинации россиян

Ранее директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что первые партии вакцины будут направлены на проведение пострегистрационных исследований - набор 40 тысяч добровольцев проводится в Москве, через специальный раздел на сайте столичной мэрии.

О том, что медучреждения столицы готовы к началу вакцинации добровольцев, также сообщал мэр Москвы Сергей Собянин на совещании у президента РФ Владимира Путина. По его словам, заявки на участие в третьей фазе исследования подали уже пять тысяч человек.

По словам Гинцбурга, пострегистрационные испытания продлятся около полугода, в них предполагается участие старшей возрастной группы - граждан старше 60 лет. Учителям и врачам предлагают привиться уже в ближайшее время - на добровольной основе. А широкая вакцинация населения начнется после завершения всех этапов испытаний. Как отмечал Александр Гинцбург, по его мнению, привить долю населения страны, достаточную для того, чтобы остановить распространение инфекции, можно будет к лету следующего года.

Общество Здоровье Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

Главное сегодня

В Кремле заявили о визите Лукашенко в ближайшие дни
Зарплаты бюджетников с 1 октября проиндексируют на 3%
За сутки в России подтверждено 5185 случаев COVID-19 в 84 регионах
В России могут ограничить создание аптечных сетей
Попова: В разных регионах от 4 до 50% населения имеют иммунитет к коронавирусу
Ученый назвал три болезни, от которых надо делать прививки этой осенью
Станут ли блогеры новыми медиа