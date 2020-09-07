Поставки вакцины от COVID-19 в регионы начнутся на следующей неделе

Поставки первой российской вакцины от коронавируса в медучреждения начнутся на следующей неделе, об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в кулуарах суперфинала конкурса "Лидеры России", который проходит сегодня в Светлогорске.

"На этой неделе начнется вакцинация тех добровольцев, которые войдут в клиническое исследование III фазы, параллельно на следующей неделе начнутся первые поставки вакцины, небольшие пока, потому что надо соблюсти все интересы. На этой неделе все даты точно объявим", - сказал Мурашко "Интерфаксу".

Ранее директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что первые партии вакцины будут направлены на проведение пострегистрационных исследований - набор 40 тысяч добровольцев проводится в Москве, через специальный раздел на сайте столичной мэрии.

О том, что медучреждения столицы готовы к началу вакцинации добровольцев, также сообщал мэр Москвы Сергей Собянин на совещании у президента РФ Владимира Путина. По его словам, заявки на участие в третьей фазе исследования подали уже пять тысяч человек.

По словам Гинцбурга, пострегистрационные испытания продлятся около полугода, в них предполагается участие старшей возрастной группы - граждан старше 60 лет. Учителям и врачам предлагают привиться уже в ближайшее время - на добровольной основе. А широкая вакцинация населения начнется после завершения всех этапов испытаний. Как отмечал Александр Гинцбург, по его мнению, привить долю населения страны, достаточную для того, чтобы остановить распространение инфекции, можно будет к лету следующего года.