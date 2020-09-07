Путин пообщается с победителями "Лидеров России"

Президент РФ Владимир Путин 8 сентября проведет разговор с победителями "Лидеров России". Об этом заявил первый заместитель руководителя кремлевской администрации Сергей Кириенко, выступая на церемонии награждения суперфинала конкурса.

"Завтра у нас самая важная вещь: завтра у нас разговор с президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным", - сказал он. Кроме того, во вторник победители конкурса встретятся с мэром Москвы Сергеем Собяниным и главой Сбербанка Германом Грефом.

Кириенко также сообщил, что победителями "Лидеров России" стали 106 человек, хотя изначально предполагалось определить 100 победителей.