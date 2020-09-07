В Подмосковье создают виртуальные концертные залы

В московской области о федеральном проекте "Цифровая культура" знают посетители сразу нескольких музеев и усадебных комплексов. Знают, даже если никогда о нем не слышали. Именно этот проект, начатый в рамках нацпроекта "Культура", уже подарил Подмосковью два виртуальных концертных зала и несколько мультимедийных музейных гидов.

Сегодня виртуальных концертных залов на всю страну не больше 35. "А к 2024 году их будет 500", - сообщил замминистра культуры РФ Максим Ксензов, на днях открывая такой зал в музейно-выставочном комплексе Московской области "Новый Иерусалим". Причем это уже второй виртуальный зал в регионе, первый был открыт в конце прошлого года в Музее-заповеднике П.И. Чайковского в Клину.

От обычных концертных залов виртуальный отличается наличием большого мультимедийного экрана, на который можно транслировать любые выступления любых коллективов, причем без потери качества звука. К примеру, первым концертом в Клину стал концерт "Чайковский. Возвращение в Вену" в исполнении Государственного академического Большого симфонического оркестра им. П.И. Чайковского под управлением Владимира Федосеева. А в "Новом Иерусалиме" обновить сцену симфонией N 5 Бетховена выпала честь Государственному академическому симфоническому оркестру России им. Е. Светланова.

Мультимедийные выступления по качеству звука не уступают реальным

Еще один вестник "Цифровой культуры" - мультимедийные гиды в музеях. Их в Подмосковье уже четыре. Первый появился в историко-литературном музее-заповеднике А.С. Пушкина в Больших Вяземах, затем гидами обзавелись "Новый Иерусалим", Серпуховский историко-художественный и Музей-заповедник П.И. Чайковского. Готовится к получению гида Зарайский кремль. Мультимедийный гид - это созданные с применением технологий дополненной реальности цифровые "экскурсоводы", которые могут работать как на стационарных мониторах музеев, так и в приложениях. По Большим Вяземам можно прогуляться в компании друзей Пушкина, которые с экранов расскажут и обо всех обитателях усадьбы, и об ее истории.