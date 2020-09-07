В столичном метро презентовали новый поезд "Москва-2020", доработанный с учетом замечаний пассажиров. "Составы этого поколения станут гораздо комфортнее, - сказал мэр Сергей Собянин, осмотрев вагоны. - Даже зарядить смартфон можно, не вставая с места".

Поезда "Москва" впервые появились в столичном метро в 2017-м. Они выделялись стильным дизайном и новыми возможностями: с помощью сенсорных экранов каждый смог строить маршруты прямо в вагоне. Появились места для зарядки гаджетов, кондиционер. Но некоторые детали вызывали вопросы у пассажиров. Вначале они обратили внимание на неудобные поручни - их убрали.

Технические проблемы с "застреванием" поездов в тоннелях тоже решили. Но для реализации всех идей пассажиров разработчикам потребовалось создать уже принципиально новую модель - "Москва-2020".

Главное, что бросается в глаза, - расширенный почти на 60 процентов переход между вагонами. Вдвое увеличилась площадь остекления дверей. Название конечных станций в этом поезде будет обозначаться на бортах. Ранее оно указывалось только на головном вагоне, и был риск сесть не в ту сторону.

Количество зарядок выросло в пять раз. Раньше они были только в специальных уголках между вагонами, а теперь порты есть около каждого пассажирского сиденья. Подсчитано, что даже при максимальной загрузке салона зарядить телефоны сможет каждый четвертый пассажир. Под потолками впервые установили широкоформатные экраны с информацией. Уровень шума в вагоне будет ниже на 15 процентов. Дизайн головного вагона москвичи сами выбрали на "Активном гражданине". Вариант, который больше всего понравился горожанам, был разработан компанией ItalDesign - дизайнерской фирмой, которая сотрудничает с мировыми автомобильными брендами.

Наконец, в вагонах установили систему обеззараживания воздуха нового поколения. Они встроены в устройства климат-контроля и оснащены бактерицидными ультрафиолетовыми лампами - такими же, как и в ковидных стационарах.

Отметим, что курсирующие в метро составы новых поколений такой системой были оснащены задолго до начала пандемии. "В ближайшие три года мы закупим 170 поездов "Москва-2020", - заявил Сергей Собянин. - К 2023 году средний возраст поездов в нашей подземке снизится с 15 до 10 лет".