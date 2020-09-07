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07.09.2020 03:58
Рубрика: Общество

В южные районы Приморья пришел тайфун "Хайшень"

Текст: Ольга Журман
Фото: Пресс-служба Примгидромета Фото: Пресс-служба Примгидромета
Фото: Пресс-служба Примгидромета

В понедельник утром тайфун "Хайшен" вышел в акваторию Японского моря и начал влиять на погодные условия в Приморском крае, сообщается на сайте правительства региона.

На Дальнем Востоке паводок уперся в плотины

Как отмечают специалисты министерства ГО и ЧС, сильные осадки от 15 до 45 миллиметров за 12 часов ожидаются в южной и юго-восточной части края. Ветер усилиться с порывами на побережье до 32 метров в секунду.

Сильные дожди, возможно с грозами, пройдут во Владивостоке, Партизанске, Артеме, Находке, Уссурийске, Спасске-Дальнем и в ряде районов.

Ночью 8 сентября в заливе Петра Великого высота волн может достигать четырех метров, а в морских портах уровень подъема воды вероятно достигнет критических отметок. Может сформироваться паводок из-за уже переувлажненной почвы и высокой водностью рек.

Оперативные службы Приморья находятся в режиме повышенной готовности.

По данным Примгидромета, дождь 7 сентября усилится. Ветер усилится до штормового во второй половине ночи 8 сентября и сохранится большую часть вторника. И все-таки ожидается, что тайфун "Хайшень" хоть и принесет проблемы региону, но меньше, чем "Майсак" несколько дней назад.

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