В Приморье во время тайфуна "Майсак" пострадали 55 человек

По данным министерства здравоохранения Приморья, в медицинские учреждения обратились 55 человек, которые пострадали вчера, когда в крае бушевал тайфун "Майсак", сообщила пресс-служба правительства региона.

Ка объяснила министр здравоохранения края Анастасия Худченко, травмы различные.

"В основном это ушибы конечностей, инородные тела в переднем отделе глаза. Всем, кто обратился за помощью, была оказана квалифицированная медицинская помощь - из 11 человек, обратившихся в "тысячекоечную" больницу, семь человек оперативно прооперированы", - уточнила она.

Как сообщалось ранее, один человек стал жертвой тайфуна - в Шкотовском районе мужчину убило упавшее дерево.

В четверг под властью тайфуна оказались юго-западные, западные районы и южное побережье края, где с 10 утра подул сильный ветер. Во второй половине дня скорость ветра выросла, порывы достигали 43 метров в секунду. По приблизительным подсчетам, повалены сотни деревьев, снесены десятки крыш. Среди них крыши семи учреждений здравоохранения - их повредили упавшие деревья.

Из-за аварий на энергосетях без электричества остались более 70 населенных пунктов, где около 150 тысяч жителей.

В целом над ликвидацией последствий разгула стихии в крае работают почти пять тысяч человек.