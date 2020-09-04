В Приморье во время тайфуна "Майсак" погиб человек

Новости

Трамп: Если США наладят отношения с Россией, то это будет хорошо 03:48
Ракета SpaceX вывела на орбиту еще 60 спутников Starlink 03:40
В Госдуме назвали абсурдом идею США о превентивных санкциях против РФ 03:23
Twitter предупредил Трампа о нарушении правил соцсети 02:45
Подозреваемая в убийстве пятерых детей задержана в Германии 02:30
Синоптики сообщили о "невыносимой жаре" на юге европейской части России 02:13
Минобороны: За неделю 43 самолета провели разведку у границ РФ 01:36
SpaceX успешно испытала прототип корабля Starship для полетов на Марс 01:21
Трамп призвал власти Ирана не казнить известного спортсмена-борца 01:15
Возле порта Бейрута найдены 4 тонны нитрата аммония 00:54
Байден осудил погромщиков и мародеров в Кеноше 00:23
В Москве скончались 10 пациентов с коронавирусом 03.09.2020
ФАС возбудила дело против блогера за демонстрацию этикетки вермута 03.09.2020
На блогера Анастасию Ивлееву завели дело за рекламу алкоголя 03.09.2020
Роберт Паттинсон заразился коронавирусом. Съемки "Бэтмена" остановлены 03.09.2020
Вологжанин убил жену и пятилетнюю дочь 03.09.2020
На Уолл-стрит обрушились индексы Nasdaq и Dow 03.09.2020
В Ленобласти мужчина разбился насмерть, упав с крыльца больницы 03.09.2020
Израильские археологи обнаружили останки библейского дворца в Иерусалиме 03.09.2020
"Спартак" пропустил семь шайб в Ярославле в стартовом матче сезона в КХЛ 03.09.2020
МИД Сербии: Вучич отверг пункт о признании Косова на переговорах в США 03.09.2020
В Госдуму внесли законопроект об ограничении комиссии в магазинах приложений 03.09.2020
Прокуратура проверит обстоятельства падения ребенка из окна квартиры в Москве 03.09.2020
Подмосковный "Диктант Победы" попал в книгу рекордов России 03.09.2020
МиГ-31 перехватил самолеты-разведчики США и Британии над Баренцевым морем 03.09.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выбор "РГ": Что почитать на Московской международной книжной ярмарке
Выбор "РГ": Что почитать на Московской международной книжной ярмарке
Депутаты предложили отменить транспортный налог
Депутаты предложили отменить транспортный налог
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
04.09.2020 03:33
Рубрика: Происшествия

В Приморье во время тайфуна "Майсак" погиб человек

Текст: Анна Бондаренко

Во время урагана, который вызвал прошедший накануне над районами Приморья тайфун "Майсак", в селе Лукьяновка Шкотовского района погиб человек. Как сообщила пресс-служба правительства края, его убило упавшее дерево. Личность погибшего устанавливается.

Фото: РИА Новости
Сорванный тайфуном док протаранил причал с подводными лодками

Сейчас оперативный штаб по ликвидации последствий тайфуна решает вопрос о введении в регионе режима ЧС краевого уровня. По данным глав муниципалитетов, основной урон понесло электрохозяйство - бригады энергетиков ликвидировали аварии вечером и ночью, но основные работы начались сегодня утром. Самая сложная ситуация в Находке, где был введен режим ЧС муниципального характера, а также в Шкотовском, Партизанском, Надеждинском, Хасанском районах, Артеме и Владивостоке. Было зафиксировано 300 отключений света, без электроснабжения остались более 42 тысяч человек.

Отключения света вызвали перебои с водоснабжением. Так, в Артеме вчера воды не было почти у половины города.

Под властью тайфуна в четверг оказались юго-западные, западные районы и южное побережье края, где с 10 утра подул сильный ветер. Во второй половине дня скорость ветра выросла, порывы достигали 40 метров в секунду. По приблизительным подсчетам, повалены сотни деревьев, снесены несколько крыш.

В бухте Улисс оторвавшийся от причала плавучий док протаранил причал Тихоокеанского флота с подводными лодками.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

Главное сегодня

Путин назвал сохранение правды о Второй мировой долгом России и Китая
В Минздраве сообщили, кого будут прививать от COVID-19 в первую очередь
МиГ-31 перехватил самолеты-разведчики США и Британии над Баренцевым морем
МИД РФ: Встреча Совбеза ООН по Беларуси станет вмешательством в дела страны
Россия возобновила авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Россияне стали через суд удалять оскорбления в Сети
В период самоизоляции в России резко активизировались мошенники