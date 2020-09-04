В Приморье во время тайфуна "Майсак" погиб человек

Во время урагана, который вызвал прошедший накануне над районами Приморья тайфун "Майсак", в селе Лукьяновка Шкотовского района погиб человек. Как сообщила пресс-служба правительства края, его убило упавшее дерево. Личность погибшего устанавливается.

Сейчас оперативный штаб по ликвидации последствий тайфуна решает вопрос о введении в регионе режима ЧС краевого уровня. По данным глав муниципалитетов, основной урон понесло электрохозяйство - бригады энергетиков ликвидировали аварии вечером и ночью, но основные работы начались сегодня утром. Самая сложная ситуация в Находке, где был введен режим ЧС муниципального характера, а также в Шкотовском, Партизанском, Надеждинском, Хасанском районах, Артеме и Владивостоке. Было зафиксировано 300 отключений света, без электроснабжения остались более 42 тысяч человек.

Отключения света вызвали перебои с водоснабжением. Так, в Артеме вчера воды не было почти у половины города.

Под властью тайфуна в четверг оказались юго-западные, западные районы и южное побережье края, где с 10 утра подул сильный ветер. Во второй половине дня скорость ветра выросла, порывы достигали 40 метров в секунду. По приблизительным подсчетам, повалены сотни деревьев, снесены несколько крыш.

В бухте Улисс оторвавшийся от причала плавучий док протаранил причал Тихоокеанского флота с подводными лодками.