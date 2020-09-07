В Приамурье из-за тайфуна "Хайшен" объявлено штормовое предупреждение

В Амурской области объявлено штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"8-9 сентября в результате влияния тайфуна "Хайшен" в ряде районов пройдут сильные дожди, грозы с ветром со скоростью до 22 метров в секунду", - отметили в ведомстве.

Больше всего осадков (до 40 миллиметров) выпадет в Архаринском, Бурейском и Михаловском районах. Возможен подъем уровня воды в малых реках.

По прогнозам спасателей, в ближайшие два дня в регионе возможны аварии на объектах энергоснабжения и ЖКХ, а также затруднения на дорогах.