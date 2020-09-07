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07.09.2020 11:48
Рубрика: Происшествия

Адвокат изнасилованной дознавательницы обжаловал приговор суда

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Кассацию на приговор Верховного суда Башкирии в шестой кассационный суд в Самаре подали адвокат экс-полицейского, осужденного за изнасилование, и потерпевшая сторона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвокатов обоих сторон.

Тульский участковый изнасиловал дознавательницу

По данным агентства, кассационная жалоба потерпевшей подана на 18 листах. Защитник осужденного на четыре года колонии экс-полицейского требует нового пересмотра материалов дела.

Ранее прокуратура Башкирии подала кассационное представление в Кировский районный суд Уфы, требуя отменить апелляционный приговор Верховного суда и направить уголовное дело на судебное рассмотрение в новом составе.

Напомним, в 2018 году 23-летняя дознавательница обвинила в изнасиловании троих высокопоставленных сотрудников полиции. Суд первой инстанции признал их виновными, однако 3 июня 2020 года Верховный суд РБ, рассмотрев апелляционные жалобы и представление прокурора, оправдал двоих экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании дознавательницы, а третьему изменил приговор.

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