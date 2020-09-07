Адвокат изнасилованной дознавательницы обжаловал приговор суда

Кассацию на приговор Верховного суда Башкирии в шестой кассационный суд в Самаре подали адвокат экс-полицейского, осужденного за изнасилование, и потерпевшая сторона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвокатов обоих сторон.

По данным агентства, кассационная жалоба потерпевшей подана на 18 листах. Защитник осужденного на четыре года колонии экс-полицейского требует нового пересмотра материалов дела.

Ранее прокуратура Башкирии подала кассационное представление в Кировский районный суд Уфы, требуя отменить апелляционный приговор Верховного суда и направить уголовное дело на судебное рассмотрение в новом составе.

Напомним, в 2018 году 23-летняя дознавательница обвинила в изнасиловании троих высокопоставленных сотрудников полиции. Суд первой инстанции признал их виновными, однако 3 июня 2020 года Верховный суд РБ, рассмотрев апелляционные жалобы и представление прокурора, оправдал двоих экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании дознавательницы, а третьему изменил приговор.