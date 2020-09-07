Фестиваль Stereoleto завершился в порту Санкт-Петербурга концертом Земфиры

19-й рок-фестиваль Stereoleto состоялся только со второй попытки. Вначале он был назначен на середину лета, но провести его удалось только в первые выходные сентября, после улучшения эпидемиологической обстановки. Никто из артистов не отказался от участия, а билеты на второй день, когда выступала Земфмира, были распроданы еще за неделю до фестиваля.

Stereoleto стало только вторым open-air этого лета и начала сентября - до этого в России состоялись лишь "Джазовые сезоны" Игоря Бутмана: две недели назад, в подмосковных Горках Ленинских. А все остальные, назначенные на май и начало-середину лета - "Дикая мята", "Рок над Волгой", "Нашествие", "Чернозем", "Летчик Фест" были перенесены на 2021-й год. Может и поэтому на Srereoleto в порту Севкабель было многолюдно: зрители приехали из разных городов России, слышалась и прибалтийская речь...

На Stereoleto впервые не оказалось групп из Дальнего Зарубежья, и по этой причине всем желающим возвращали деньги за билеты. Впрочем, отказников оказалось немного. И нет худа без добра: оставшись без модных зарубежных звезд, организаторы зато пригласили еще больше интересных и кративных артистов из России и Беларуси. И Stereoleto-2020 стало, пожалуй, самым впечатляющим и самобытным за всю свою 19-летнюю историю.

Основной акцент был сделан не на традиционном роке, а на новой, модной музыке: neo-soul, future funk, хип-хопе, NuDisco и артистах, для определения творчества которых придумали специальный термин - "музыка новой искренности"…

28 артистов и групп выступали на трех сценах: Главной, Морзе и Beestereo. Основная была очень хороша: масштабная, и дизайнероски очень зрелищно вписанная в пространство порта Севкабель. По обеим краям установили два экрана, на которых транслировали происходящее тем, кто оказался в самых дальних рядах. А на намного меньшей - Beestereo, где властвовали танцевальная электроника и хип-хоп, - атмосфера оказалась почти домашней и поздним вечером зрители взбирались на сцену: пританцовывали, подпевали, дружелюбно подбадривая артистов и превращая действо в рэйв-вечеринку.

Но самой любопытной стала, пожалуй, Сцена Морзе, где выступила белорусская группа "Молчат дома", играющая взрывной, мелодичный синти-поп, отдаленно наследующий Depeche Mode 90-х, с акцентом на синтезаторы и гитары. Трио уже провело тур по странам СНГ, причем, практически без рекламы. Группу ждали на гастроли уже в Северную Америку и Мексику, но помешало закрытие границ. Зато "Молчат дома" выступили на Steroleto и обретут много новых поклонников в России. Все трое музыкантов прежде работали (один сварщиком, другой - штукатуром, третий - электриком), а музыкой занимались в свободное время.

Теперь, после успеха первых гастролей, времени на творчество у "Молчат дома" будет больше. Пусть не молчат, а продолжают!

Очень хороша была и московская группа "Свидание" - романтичный пост-рок с приглушенным вокалом, отголосками новой волны и гитарной эстетики U2. Их песня "Любовь" собрала в сети уже 1,6 миллионов. Конечно, сыграли они ее и на Stereoleto. Спела на сцене Морзе и Алена Швец, причем, как и принято у артистов "новой искренности", постоянно прислушивалась к залу, меняла репертуар, шепчась-советуясь с гитаристом, а по совместительству и клавишником.

В перерыве между сетами зрители могли поучиться скалолазанию (специально установили стену и пригласили инструктора), проверить свою выносливость на велотренажерах, - много разных развлечений было организовано на Stereoleto.

Но большинство зрителей ждали Земфиру. Ведь это было ее первое появление на фестивалях в этом сезоне - запланированные прежде сеты на Усадьбе Jazz и "Роке над Волгой" не состоялись из-за отмены этих open-air. Впрочем, перед ней на Главной сцене очень достойно выступили и петербуржцы СПБЧ, снова разросшиеся до большого состава и увлекшиеся не электроникой, а песенной формой.

Один из треков - рок-мантра "У нас есть всё" - по сути, очень перспективный хит, со словами, которые хочется повторять: "У нас всё, чтобы жить вечно/ У нас есть всё - хватит на всех/ И позади только страх и увечья/ А впереди - радость и смех"… Зрители им позитивно и подпевали.

Ну, а потом на сцену вышла Земфира. Ее сет сопровождали креативная работа мастеров по свету и отменный звук. И если на предыдущем российском многотысячном open-air "Пикнике "Афиши" в Коломенском-2018 акцент был сделан на электронику, то теперь на гитары, и можно ожидать что предстоящий релиз снова будет рок-альбомом. Начала Земфира с песни 2014 года "В метро", конечно, была и "Прогулка", и "Этим летом" ее сайд-проекта The Uchpochmack, начинающаяся словами "Если мы выживем этим летом…" - зрители охотно подпевали: кажется ведь выжили?! Да и фестивали оффлайн наконец-то вернулись. И кинотеатры снова работают, в театрах - премьеры со зрителями!..

Всего же Земфира исполнила 15 треков. Оказались среди них "Почему?", "Прости меня, моя любовь", "Самолет", "Река" и две новые: Abuse и Goodbuy. Жаль, что не прозвучали другие премьеры: "Джозеф", "Крым", "Улиточки"… Тем интереснее ждать ее новых концертов.

Между тем

Не обошлось и без беды. Во время сета Земфиры одному из зрителей стало плохо. Срочно вызвали врачей, но спасти его не удалось. Мужчина умер от остановки сердца. Потом уже появилась информация о том, что в этот вечер он работал в порту и по-соседски зашел послушать этот концерт.