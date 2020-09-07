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07.09.2020 19:07
Рубрика: Экономика

Между Архангельском и Онегой запустили рельсовый автобус

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)
В Поморье первый рельсовый автобус отправился по новому маршруту Архангельск - Онега. На перроне поезд под названием "Богатырь" провожали министр транспорта РФ Евгений Дитрих и врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский.
Евгений Дитрих (справа) и Александр Цыбульский (слева) оценили салоны рельсобуса. Фото: Иван Малыгин Евгений Дитрих (справа) и Александр Цыбульский (слева) оценили салоны рельсобуса. Фото: Иван Малыгин
Евгений Дитрих (справа) и Александр Цыбульский (слева) оценили салоны рельсобуса. Фото: Иван Малыгин

Как сообщил глава Минтранса, рельсовые автобусы зарекомендовали себя очень хорошо. Рельсобус А-3 "Орлан" отвечает всем современным требованиям к пассажирскому транспорту. В каждом вагоне - 138 удобных кресел, в том числе два места для колясочников, подъемники для их посадки и высадки, универсальные санитарные комплексы. Салоны оборудованы системами видеонаблюдения, климат-контроля и обеззараживания воздуха, светодиодным освещением.

Фото: РИА Новости
Владимир Путин обсудил с главой Архангельской области проблемы региона

Новый железнодорожный маршрут сразу стал востребованным у жителей Поморья. Автомобильная дорога из Архангельска в Онегу большей частью не отвечает нормативным требованиям, а в дождливую погоду становится непроезжей. На поезде в город у Белого моря до сих пор можно было добраться только с пересадками, которых приходилось ждать по несколько часов.

"Богатырь" не только избавил пассажиров от пересадок, но и в два раза сократил время в пути: 267 километров до Онеги он пройдет за пять часов, а билет без учета льгот обойдется в 649 рублей.

На приведение в порядок автодороги необходимо 5,7 миллиарда рублей. В августе Александр Цыбульский сообщил об этой проблеме на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. В итоге проект строительства трассы поддержит Минтранс РФ. Но на это уйдет время, а ездить в нормальных условиях люди хотят уже сейчас. Поэтому запустили рельсобус.

- Вопрос с автомобильной дорогой, несомненно, будет решаться, но электричка ее прекрасно дополняет, - подчеркнул Евгений Дитрих. - Пассажирам удобно и комфортно, для маломобильных людей также созданы все условия. При этом поездка обойдется дешевле, чем на автобусе. Мы будем развивать этот вид транспорта и параллельно заниматься дорогой.

Александр Цыбульский о состоянии трассы знает не понаслышке: проехал ее от начала до конца на машине.

- Когда был в Онеге, люди рассказывали, что навестить родственников в Архангельске стало настоящей проблемой. Теперь у них есть возможность спокойно с вещами доехать на рельсовом автобусе. Что касается дороги, это стратегически важное направление, которое не только связывает Архангельск с Онежским районом, но и дает выход на Мурманск, Карелию, а в перспективе на Финляндию. Это новый импульс для развития экономики региона, внутреннего туризма. Онега с ее сосновыми борами у моря - наша северная Юрмала, там строятся гостиницы и первый в регионе аквапарк. К тому же это территория опережающего социально-экономического развития. Транспортная связь с ней важна не только для области, но и для всего Северо-Запада, - отметил Александр Цыбульский.

Министр транспорта РФ также оценил эскиз реконструкции железнодорожного вокзала Архангельска. Работы предстоит много: от перепланировки помещений с устройством двух залов ожидания до капремонта кровли. Уже начались работы по благоустройству привокзальной площади.

- Можно было бы совместить разные виды транспорта - перенести автовокзал поближе к железнодорожному, чтобы пассажирам не пришлось идти по улице - так называемый проект "Чистые ноги". При проектировании надо не нарушить архитектурный облик вокзала и сделать его удобным. Возможно, стоит организовать голосование жителей и гостей города по проекту, - предложил Евгений Дитрих.

В регионах Экономика Транспорт Железные дороги Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

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