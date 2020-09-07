На фестивале в Выборге "оживут" куклы

На открытии, которое состоялось на сей раз не в театре, а на набережной, президент фестиваля "Балтийский кукловорот", художественный руководитель театра "Святая крепость" Юрий Лабецкий приветствовал публику - горожан и гостей, участников форума:

- Мы поработали над погодой - вполне приличная.

Рассказал, что проведение фестиваля было под вопросом: "И все же решили провести как прежде. Не сочтите за пир во время чумы... Хотя девять зарубежных театров не смогли к нам приехать".

Тем не менее увидим немало российских театров - государственных и негосударственных, совсем молодых и со 100-летней историей (Санкт-Петербургский Театр марионеток имени Е.С. Деммени), и еще студентов РГИСИ. Москва, Петербург, Севастополь, Липецк, Курган, Кострома, хозяева фестиваля - Выборг. Спектакли из Бельгии, Эстонии, Финляндии, Дагестана посмотрим в онлайне. По словам оргкомитета, международный статус нынче поддержали член жюри Амела Вученович, актриса, режиссер, драматург, преподаватель РГИСИ, основатель и художественный руководитель кукольного театра "Байкамела" в Белграде (Сербия). И участник фестиваля-2019 Театр Руслана Вольфсона (Россия - Израиль).

На сцене появился Кука, хозяин фестиваля, "вездесущий", забавный, и тоже поприветствовал зрителей. Он и символ, и приз.

Выборжане пришли на открытие семьями, с детьми самого разного возраста. Смотрели театрализованное представление, даже малыши активно поддерживали артистов - пританцовывали, аплодировали. Каждый театр представил свою "визитку". Главный режиссер Театра марионеток имени Е.С. Деммени Эдуард Гайдай вышел на сцену со своей небольшой командой (участниками спектакля "Дракон и Золотая Черепаха") и запел:

- А ну-ка, вирус, уходи,

Здесь балом правят куклы,

Тебе с ними не по пути,

Нас защищают куклы.

В день по три, четыре спектакля. В большом и малом залах театра. А также трансляции на большом экране на улице. Для самых маленьких сказки "Теремок", "Колобок", "Дюймовочка", "Сказка о рыбаке и рыбке" и много других, для взрослых - "Письмовник", кукольная вариация по роману Михаила Шишкина.

Поскольку площадки для показов совсем небольшие, а одних только участников около 120 человек, все спектакли показывают дважды: для зрителей и для членов жюри, гостей, для которых фестиваль становится большой лабораторией, где можно посмотреть, узнать, как работают в других театрах, пообщаться с коллегами.