В Петербурге научили лазеры "выращивать" детали для авиадвигателей

Специалисты Санкт-Петербургского государственного морского технического университета создали способ "выращивания" деталей авиадвигателей с помощью лазерной установки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ректора вуза Глеба Туричина.

Детали делаются из порошкового материала. Лазерное выращивание позволяет получить элементы для приборов в точности по нужным размерам, при этом технология дает возможность изготавливать предметы самых замысловатых форм.

Ранее в вузе создали технологию лазерного выращивания деталей для кораблестроения. Сейчас одна такая установка отправлена в Северодвинск на местный судоремонтный завод.

Планируется, что действующая установка будет использоваться как для создания новых деталей, так и для ремонта уже имеющихся конструкций методом наплавки.