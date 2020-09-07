Глава Крыма назначил нового министра жилищной политики и стройнадзора

Министром жилищной политики и строительного надзора Крыма назначен Максим Скорин. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.

Известно, что строительные компании полуострова начали работать в соответствии с российским отраслевым законодательством с 1 января 2020 года. До этого времени для них действовал упрощенный порядок. В частности, фактически отсутствовала функция строительного контроля. С нынешнего года функции контроля поделили Госстройнадзор Крыма и федеральный Ростехнадзор. Однако Госстройнадзор неоднократно подвергался критике за многочисленные отказы в выдаче разрешений. В конце концов ведомство было ликвидировано, а на его месте образовано новое министерство, которое и возглавил Максим Скорин.

- Назначить Скорина Максима Геннадиевича на государственную должность Республики Крым - министра жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым, - говорится в тексте указа.

Новый министр до апреля 2015 года руководил Службой капитального строительства, а с 2015 года работал заместителем министра строительства и архитектуры.