Глава Крыма назначил нового министра жилищной политики и стройнадзора

Новости

Мишустин призвал жестко пресекать нечестность на госслужбе 12:01
Милиция Минска проверяет информацию об исчезновении представителя оппозиции 12:00
Названы самые популярные телесериалы августа 11:56
На Кубани возбудили дело после ДТП с четырьмя погибшими 11:56
Лукашенко: Последние события вскрыли недоработки в системе управления 11:52
Прокуратура оценит организацию отдыха заблудившихся в Сочи туристов 11:47
Мишустин объяснил, почему за успехом не обязательно ехать в Москву 11:43
Создатели сериала "Воспитанные волками" пообещали пять сезонов 11:34
В Германии завели дело на мурманского "вора в законе" 11:33
Ридли Скотт снимет нового "Чужого" 11:23
В Индии для привлечения туристов будут раздавать скидки на отели 11:20
Пропавшие в горах Сочи туристы с детьми вышли на связь 11:18
Ученые КФУ доказали оседлость жителей Золотой Орды 11:15
На Украине заключили под стражу учительницу русской словесности 11:13
Золотовалютные резервы Беларуси составили почти $7,5 млрд 11:12
Россия вошла в топ-15 стран с самым стабильным интернетом 11:12
Москва вошла в тройку городов с самой эффективной политикой в пандемию 11:11
Попова: В разных регионах от 4 до 50% населения имеют иммунитет к коронавирусу 11:10
МЧС расширило группу по поиску пропавших в Сочи туристов 11:05
На Алтае возбудили дело после жесткой посадки вертолета на горе 11:03
Мишустин назвал своим наставником президента России 11:02
"Довод" Нолана возглавил российский прокат 11:01
Иран выявил виновных в саботаже на ядерном объекте в Натанзе 10:56
Белорусский "Амкодор" пополнил реестр производителей продукции ЕАЭС 10:52
В Киргизии в преддверии выборов в парламент закроют оружейные магазины 10:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Что это было? Сергей Собянин - о некоторых итогах пандемии
Что это было? Сергей Собянин - о некоторых итогах пандемии
Тринадцать премьер недели по ТВ и в Интернете
Тринадцать премьер недели по ТВ и в Интернете
07.09.2020 11:10
Рубрика: Власть

Глава Крыма назначил нового министра жилищной политики и стройнадзора

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Фото: Пресс-служба главы Республики Крым Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
Фото: Пресс-служба главы Республики Крым

Министром жилищной политики и строительного надзора Крыма назначен Максим Скорин. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.

В Крыму создано новое министерство

Известно, что строительные компании полуострова начали работать в соответствии с российским отраслевым законодательством с 1 января 2020 года. До этого времени для них действовал упрощенный порядок. В частности, фактически отсутствовала функция строительного контроля. С нынешнего года функции контроля поделили Госстройнадзор Крыма и федеральный Ростехнадзор. Однако Госстройнадзор неоднократно подвергался критике за многочисленные отказы в выдаче разрешений. В конце концов ведомство было ликвидировано, а на его месте образовано новое министерство, которое и возглавил Максим Скорин.

- Назначить Скорина Максима Геннадиевича на государственную должность Республики Крым - министра жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым, - говорится в тексте указа.

Новый министр до апреля 2015 года руководил Службой капитального строительства, а с 2015 года работал заместителем министра строительства и архитектуры.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Мишустин рассказал, как формировалось правительство
Попова: В разных регионах от 4 до 50% населения имеют иммунитет к коронавирусу
Банки отказали в кредитных каникулах 15 тысячам заемщиков
Названы российские регионы-лидеры по индексу рынка труда
В магазинах может возникнуть дефицит импортного алкоголя
Кабмин увеличит объем субсидий на ежемесячные пособия на детей до 3 лет
На выборах-2020 используют новый комплекс онлайн-голосования