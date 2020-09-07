На Кубани возбудили дело после ДТП с четырьмя погибшими

Полиция в Щербинском районе Краснодарского края возбудила уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" после массового ДТП на трассе Краснодар - Ейск, где погибли четыре человека. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона, установлен предполагаемый виновник аварии.

"По предварительным данным, около поселка Рядовой в Щербинском районе автомобиль Ford Mercury, осуществляя обгон движущихся перед ним транспортных средств, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и, не убедившись в безопасности маневра, допустил лобовое столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Renault Symbol", - говорится в официальном сообщении ведомства.

После этого Renault также отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с Hyundai Accent, который вылетел в кювет, зацепив по пути "ГАЗ 32213". Таким образом, в полиции предполагают, что неосторожный обгон стал причиной цепной реакции из столкновений.

Четыре человека скончались на месте, в том числе водители Ford и Renault, а также два пассажира последнего. Еще четыре человека с травмами были доставлены в ЦРБ Ейска. Всего в автомобилях находились 13 человек, трое из них дети. По данным полиции, их жизни сейчас ничего не угрожает.

Как сообщалось ранее, смертельное ДТП произошло в Шербинском районе Краснодарского края около 11 часов 6 сентября.