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07.09.2020 07:37
Рубрика: Происшествия

Для поисков 11 туристов в горах Сочи привлекли авиацию

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В горах под Сочи 64 сотрудника МЧС продолжают поиск пропавшей незарегистрированной группы туристов из 11 человек, среди которых восемь детей от девяти до 16 лет.

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Как уже сообщалось, накануне утром все они вышли из поселка Эсто-Садок Адлерского района Сочи в горно-лесной массив. Группа направилась к озеру, расположенному на высоте 2320 метров южного склона Роза Хутор, и до сих пор не вернулась в свой лагерь. Как сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС России, информация об инциденте поступила вчера в 23.25.

Оказалось, что группа не выходит на связь с родственниками. Организовано проведение поисково-спасательных работ. В 0.21 объявлен сбор оперативного штаба в Сочи. По состоянию на 1.27, маркированные маршруты и берега озера, обследованные спасателями на квадроциклах, результатов поиска не дали.

В 2.05 в Сочи развернут оперативный штаб по проведению поисково-спасательных работ под руководством заместителя начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Для поисков в труднодоступных местах привлекли конно-кинологические расчеты на пяти лошадях, а также вертолет Ми-8 с вертолетной площадки "Навагинка" с тремя спасателя ЮРПСО МЧС России на борту.

По состоянию на 4.30, всего привлечены 64 человека и 12 единиц техники.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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