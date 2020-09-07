Для поисков 11 туристов в горах Сочи привлекли авиацию

В горах под Сочи 64 сотрудника МЧС продолжают поиск пропавшей незарегистрированной группы туристов из 11 человек, среди которых восемь детей от девяти до 16 лет.

Как уже сообщалось, накануне утром все они вышли из поселка Эсто-Садок Адлерского района Сочи в горно-лесной массив. Группа направилась к озеру, расположенному на высоте 2320 метров южного склона Роза Хутор, и до сих пор не вернулась в свой лагерь. Как сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС России, информация об инциденте поступила вчера в 23.25.

Оказалось, что группа не выходит на связь с родственниками. Организовано проведение поисково-спасательных работ. В 0.21 объявлен сбор оперативного штаба в Сочи. По состоянию на 1.27, маркированные маршруты и берега озера, обследованные спасателями на квадроциклах, результатов поиска не дали.

В 2.05 в Сочи развернут оперативный штаб по проведению поисково-спасательных работ под руководством заместителя начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Для поисков в труднодоступных местах привлекли конно-кинологические расчеты на пяти лошадях, а также вертолет Ми-8 с вертолетной площадки "Навагинка" с тремя спасателя ЮРПСО МЧС России на борту.

По состоянию на 4.30, всего привлечены 64 человека и 12 единиц техники.