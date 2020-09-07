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07.09.2020 23:33
Рубрика: Спорт

Не замедляя бег

К чемпионату России все лидеры готовились серьезно
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Столичный выпуск № 200(8254)
8 сентября в Челябинске стартует чемпионат России по легкой атлетике, который в условиях пандемии и отмены международных соревнований станет главным стартом для наших спортсменов.

Главный тренер сборной, олимпийский чемпион в беге на 800 м Юрий Борзаковский объяснил, почему все лидеры приняли решение не пропускать сезон и готовились с расчетом выйти на пик формы именно к ЧР.

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- Хочу поблагодарить спортсменов и их наставников, что в такой сложный сезон, когда было непонятно, что произойдет завтра, никто не бросил тренироваться, - отметил Борзаковский на пресс-конференции в Челябинске. - Основная задача этого старта и вообще этого сезона в связи с отсутствием международных стартов - это сохранить потенциал команды. Следующий год архиважный абсолютно для всех членов сборной команды. Вся подготовка направлена на Олимпийские игры. Сейчас главное - не потерять соревновательную практику, продолжать готовиться, продолжать соревноваться и входить в следующий год с новыми силами. Я думаю, что все ребята покажут результат.

С установкой главного тренера согласился чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков.

- Я как минимум ожидаю, что результат будет лучше, чем неделю назад на Кубке России, - подчеркнул спортсмен. - Судя по набору формы, подготовка давалась тяжело, особенно когда все сборы отменили, команду распустили по домам. Возможно, в краткосрочной перспективе это помешало, но в итоге смогли неплохо подготовиться. На Кубке России я показал 13,39. Сейчас конкретную цифру называть не буду. Но если подберусь к рубежу в 13 секунд, буду доволен.

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Учитывая историю, связанную со стадионом в Челябинске, Шубенкову должно повезти.

- В 2006 году на этом стадионе начиналась моя карьера. Я участвовал во всероссийских соревнованиях среди юношей, занял первое место, - вспомнил Сергей. - Этот сезон - странный, сложный, непонятный. Но мы с тренером решили, что пропускать его ни в коем случае нельзя, чтобы в следующем году подойти максимально готовыми к Олимпиаде. Пока международные соревнования недоступны. Но здесь тоже можно показывать результат, чем и займемся.

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