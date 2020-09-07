РИФ in the City пройдет 21 сентября

21 сентября 2020 года в Москве, в Цифровом деловом пространстве (ЦДП) состоится 24-й Российский интернет-форум - в формате "РИФ 2020 / in the City".

РИФ in the City - это форум о технологиях и людях, интернет-бизнесе, цифровой трансформации и цифровой зрелости. Акцентом этого года станет поиск ответа на вопрос: "Может ли Россия стать мировым R&D-центром, и что для этого нужно?"

Кроме форумного формата, площадка РИФ - это идеальное место для нетворкинга. Здесь после долгого офлайн-перерыва соберутся представители IТ-отрасли и смежных отраслей. Форум пройдет в течение 1 дня в 4 параллельных потоках. В холле ЦДП будут развернуты экспозиционная зона, медиа-центр, и зона нетворкинга.

Напомним, что на протяжении 23 лет РИФ проходил в выездном формате (Московская область) в марте-апреле ежегодно. В 2020 году из-за событий, связанных с распространением Covid-19, РИФ+КИБ 2020 (запланированный изначально на 15-17 апреля 2020 года) был перенесен в онлайн-формат: под брендом РИФ.онлайн в период с 15 апреля по 20 августа прошло более 150 онлайн-секций, в которых в общей сложности приняли участие 600 докладчиков и десятки тысяч слушателей.

РИФ 2020 / in the City объединит на одной площадке представителей государства и бизнеса, цифровых стейкхолдеров, предпринимателей. В этом году форум смогут посетить только около 1000 человек в традиционном формате и неограниченное количество благодаря онлайн-трансляции.

Подробности и регистрация на сайте www.rif.ru