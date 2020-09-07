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07.09.2020 14:33
Рубрика: Экономика

Роскачество нашло в "Бородинском" хлебе пестициды

Текст: Ольга Игнатова
В целом продающийся в российских магазинах хлеб сорта "Бородинский" качественный и безопасный. Но все же эксперты Роскачества нашли ряд нарушений при исследовании этого популярного продукта.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Так, были проверены 26 торговых марок бородинского хлеба, изготовленного на производствах Москвы и Московской области, Ставропольского края, Вологодской, Волгоградской, Омской, Ярославской, Липецкой, Белгородской, Свердловской и Курганской областей.

Фото: iStock
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Хлеб исследовался по 469 показателям безопасности, качества, достоверности маркировки и потребительских свойств. Проведено тестирование на 328 пестицидов, из которых в России нормируются лишь 5. Закономерно, что замечания возникли по наличию в хлебе ненормируемых пестицидов: циперметрина, малатиона и пиримифос-метила. В хлеб они могут попасть из растительного сырья (мука). Их присутствие выявлено у нескольких торговых марок.

Эти пестициды не нормируются техническим регламентом о безопасности пищевой продукции, поэтому их наличие в хлебе не нарушает требований законодательства. Однако, по опережающим требованиям стандарта Роскачества, товар, в котором выявлены пестициды, не может претендовать на получение российского Знака качества.

Зато во всех проверенных образцах не обнаружено плесени. Бородинский оказался устойчив и к "картофельной болезни" ( это когда мякиш хлеба под действием микроорганизмов, вызывающих эту болезнь, делается тягучим - при разломе даже черствого хлеба такой мякиш тянется слизистыми, паутинообразными нитями и приобретает резкий, весьма специфический неприятный запах и вкус).

По содержанию фосфора, кальция, магния, натрия и марганца нареканий у проверяющих не было. А вот витаминов в бородинском оказалось маловато. Полностью опережающим требованиям стандарта Роскачества по содержанию витаминов В1, В2, В3 и Е не смог соответствовать ни один товар.

Абсолютно у всех - замечания по содержанию витамина Е. Опережающими требованиями установлено, что витамина Е должно быть не менее 1,4 мг/ кг, тогда как в проверенных образцах этот показатель варьируется от 0,27 до 0,72 мг/кг.

Недостаточно в хлебе и белка. Но это объясняется низким содержанием белка в самой муке. А вот клетчатки в хлебе более чем достаточно. Массовая доля пищевых волокон должна быть не менее 6%. В исследованном хлебе она варьируется от 7 до 8%. Не было претензий и по содержанию аминокислот в образцах.

С сахаром тоже все в порядке. Содержание сахара должно быть 8-10% (в пересчете на сухое вещество). Только в одном из образцов сахара оказалось чуть меньше - 7%. Зато с солью некоторые производители перебарщивают. Стандарт Роскачества установил опережающие требования к содержанию поваренной соли - не более 1,4% (в пересчете на сухое вещество). В исследованных образцах соли было от 0,9 до 2,2%. Менее соленый хлеб можно назвать более полезным.

Фото: iStock
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По словам врача-диетолога Марият Мухиной, бородинский хлеб хоть и вкусный, но некоторым он противопоказан. "В бородинском хлебе много клетчатки и грубых волокон. Также в составе есть солод и пряности (кориандр), которые стимулируют секрецию желудочного сока. Когда уже есть нарушения слизистой (язвы, гастриты, даудениты), употребление бородинского может усугубить ситуацию", - предупреждает врач.

А директор научно-исследовательского института хлебопекарной промышленности (ФГАНУ НИИХП) Марина Костюченко отмечает, что существует проблема несоответствия фактической пищевой ценности и информации, указанной в маркировке. "Пищевая ценность хлеба напрямую зависит от пищевой ценности сырья (в большей степени, муки), поэтому хлебопеки не могут повлиять на конечные ее показатели. Мониторинг качества муки, постоянно проводимый нашим институтом, показывает, что сегодня промышленность перерабатывает муку не только с пониженным хлебопекарными свойствами, но и с несоответствующей справочникам химического состава пищевой ценностью", - уточнила эксперт.

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