Россияне захотели научиться водить из-за самоизоляции

В России вырос спрос на обучение вождению. Этому поспособствовал режим самоизоляции.

Эксперты "Авито Услуг" выяснили, что спрос на обучение в автошколах и уроки вождения с инструкторами увеличился сразу в 3,7 раза.

Больше всего научиться водить хотят жители Тюмени (+986% к количеству запросов), Барнаула (+723%), Ростова-на-Дону (+552%), Москвы (+477%) и Казани (+420%).

Аналитики также приводят стоимость (за год упала на 16%) занятий в автошколах. В среднем по стране прайс составляет 13 тысяч рублей. В крупных городах России цены примерно такие же.

Помимо этого, некоторые обладатели водительских прав желают улучшить свои навыки. Услуги персональных автоинструкторов стоят около 500-600 рублей. В Москве и Санкт-Петербурге - 1000 рублей.

"По данным "Авито", около десятой части россиян, у которых раньше не было автомобиля, задумались о его покупке, 3% планировали отказаться от личного автомобиля, но передумали, а почти 60% автовладельцев теперь стараются чаще пользоваться автомобилем для поездок в целях безопасности", - прокомментировал управляющий директор "Авито Услуги" Артём Кумпель.