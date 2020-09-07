"Спартак" одержал волевую победу над "Динамо" в матче КХЛ

Московский "Спартак" празднует свой первый успех в новом регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Команда Олега Знарка, уступая в счете после двух периодов, переиграла столичное "Динамо" 3:1.

7 сентября для КХЛ - дата особенная и, без преувеличения, черная. Девять лет прошло после страшной авиакатастрофы под Ярославлем, унесшей жизни игроков, тренеров и персонала "Локомотива". В самом Ярославле в этот день по понятным причинам не до хоккея, а вот в других городах матчи КХЛ проводятся. На этот раз в центре внимания оказалась арена в Петровском парке, где проходило классическое московское дерби между "Динамо" и "Спартаком".

Кажется, эти команды уже видеть друг друга не могут, и дело тут не только в принципиальности противостояния. Только в прошлом сезоне они встречались десять (!) раз. Четырежды в регулярном чемпионате и шесть - в плей-офф. Успели они сыграть и этим летом, уже после карантина. На Кубке мэра Москвы "красно-белые" победили соседей 4:1, чем удивили даже собственного главного тренера Олега Знарка. Все-таки динамовцы собрали очень приличный состав, а руководство клуба заявило о чемпионских амбициях. "Спартак" же на фоне земляков выглядит скромнее, и котируется скорее как крепкий середняк, чем претендент на большие свершения.

Начали сезон, кстати, и те, и другие неудачно. И если "Динамо" в упорной борьбе уступило в гостях другому фавориту сезона "Авангарду" (1:2), за что вряд ли заслужило серьезную критику, то "красно-белые" катастрофически съездили в гости к ярославскому "Локомотиву" (2:7), и не набрали очков в игре с "Автомобилистом" (0:1). Так что с мотивацией проблем у обоих клубов в дерби не было точно - надо исправляться.

За первый период команды набрали аж 10 штрафных минут, но даже это не помогло им убрать с табло нули. Назвать этот отрезок скучным язык не повернется. Все-таки 20 бросков в створ на двоих - приличный показатель. Но завершение атак наглядно показывало, что форма хоккеистов и их уровень сыгранности далеки от оптимальных. Впрочем, другого на первой неделе регулярного сезона и не ждали.

Первый гол болельщики увидели на 32-й минуте, когда забытый спартаковскими защитниками Владислав Ефремов расстрелял Беспалова со средней дистанции. Второй период вообще полностью остался за "Динамо". Хозяева площадки отыграли его гораздо аккуратнее и ни разу не заглядывали на скамейку штрафников, тогда как игроки "Спартака" нарушили правила трижды. И, как результат, были вынуждены усиленно трудиться в обороне. Так что счет 1:0 ко второму перерыву для команды Олега Знарка можно назвать еще не худшим итогом.

"Красно-белые" отыгрались, когда этого меньше всего ожидали. На 46-й минуте динамовцы получили возможность реализовать очередное большинство, но ошибка в чужой зоне привела к перехвату. Быстрая контратака "Спартака" закончилась точным броском Вишневского. Вскоре вдохновленная успехом команда Олега Знарка показала, что может забивать не только в меньшинстве, но и реализовывать лишнего игрока. Позиционную атаку на 52-й минуте четко завершил Лехтеря - 2:1 в пользу номинальных гостей.

Главный тренер "Динамо" Владимир Крикунов в концовке снял с игры вратаря Бочарова, взял тайм-аут, после которого на арене ненадолго погас свет. Но ничто из этого не сбило с толку игроков "Спартака". А за десять секунд до сирены Радил броском в пустые ворота установил окончательный счет - 3:1 в пользу "красно-белых".

Из других матчей дня необходимо выделить разгром, который в Балашихе "Авангард" устроил хабаровскому "Амуру". После равного первого периода "ястребы" буквально разорвали оппонентов во втором, забросив пять шайб за 15 минут. Настоящий шедевр исполнил Сергей Шумаков, который исполнил гол в стиле лакросс - находясь за чужими воротами, он поднял шайбу на клюшку и закинул в сетку. Похожая красота от Андрея Свечникова в матче за "Каролину" стала настоящим хитом в НХЛ. Ответ Шумакова получился не менее эффектным. Ну а итог этой встречи - победа "Авангарда" 8:2.

Чемпион России прошлого сезона ЦСКА уверенно обыграл дома "Барыс" 3:1. В дебютном матче за армейцев голевой пас отдал Брендан Лайпсик, а забивали за москвичей Мамин, Светлаков и Слепышев.

"Салават Юлаев" в гостях был сильнее минского "Динамо" 4:3. Здесь звание героев матча делят автор дубля Маркус Гранлунд и Михаил Воробьев, чья шайба оказалась победной. Наконец, "Сибирь" проиграла третий матч подряд - на выезде новосибирцы уступили череповецкой "Северстали" 1:2.